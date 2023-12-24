Глава МОК Бах прокомментировал выполнение требований Украины по россиянам

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал о выполнении требований Украины, касающихся участия россиян в соревнованиях.
Zeit пишет, что Бах считает решение о допуске россиян на Олимпиаду-2024 золотой серединой. По его словам, Украина не должна наказывать своих атлетов и бойкотировать соревнования.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала согласие спортсменки Анастасии Фалеевой выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом.
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«Нельзя считаться сторонником продолжения боевых действий просто потому, что мы не выполняем все требования Украины. Тем более что мы с самого начала целиком и полностью поддерживали украинских спортсменов», —объяснил Томас Бах.
«Спорт День за Днем» пишет, что Вяльбе считает желание спортсменки неожиданным.«Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли», — сказала Елена Вяльбе.Читайте также:
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Мария Фирсова