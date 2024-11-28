Глава Одинцовского округа Иванов обсудил развитие школы карате «Боец»

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провёл встречу с воспитанниками и наставниками школы «Боец» в Звенигороде. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Руководитель школы, имеющий чёрный пояс, мастер боевых искусств Олег Кузнецов поделился планами развития секций, а юные спортсмены показали приёмы карате.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Кузнецов подчеркнул, что цель школы – всестороннее развитие подрастающего поколения.
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«Младшая возрастная группа, которая занимается в школе, – 4-5 лет. Здесь есть всё, чтобы комфортно обучаться боевым искусствам: современные тренажёры, профессиональные маты, удобные раздевалки, душевые кабины. Будем стараться поддерживать школу», – пообещал глава муниципалитета.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Кузнецов подчеркнул, что цель школы – всестороннее развитие подрастающего поколения.
«Главная задача для нас – привить желание заниматься спортом, обучаться технике, воспитывать силовые и физические качества. В следующем году будет 25 лет, как я веду секцию карате. Звенигородская школа открылась недавно, но уже около 50 человек занимаются в секции. Вместе с ребятами участвуем в соревнованиях, получаем спортивные разряды. Однако основной целью ставлю всестороннее воспитание детей», – сказал тренер.Он также выезжает в новые регионы и проводит беседы с ребятами о том, как занятия боевыми искусствами помогают в развитии. Помимо этого, мастер боевых искусств рассказывает одинцовским школьникам, что такое физическое и моральное здоровье.
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Лора Луганская