Глава Одинцовского округа Иванов обсудил с жителями благоустройство

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
«Сначала очистим лес от упавших деревьев и мусора. Далее подготовим проект, посмотрим, как разбить благоустройство на два этапа, чтобы в будущем году приступить к работам. Для начала необходимо сделать дорожки для прогулок, затем – освещение, малые архитектурные формы и создание точек притяжения – площадок и павильонов», – рассказал Иванов.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Жителям Нового Городка нужна автопарковка между домами №23 и №28. Сейчас территория – в заброшенном состоянии. На приёме заявительницу проинформировали, что двор дома №28 включили в план комплексного благоустройства дворовых территорий на следующий год. Заявка направлена в Минчистоты Московской области. Весной на встрече с жителями представят концепцию обновления дворового пространства.
Житель улицы Кутузовская в Новой Трёхгорке задал вопрос о дальнейшем развитии парка в Подушкинском лесу. Ему сообщили, что предусмотрено развитие дорожно-тропиночной сети. На месте протоптанных тропинок и грунтовых дорожек появятся полноценные пешеходные маршруты с новым покрытием. Всю сеть дорожек оснастят освещением и видеонаблюдением.
В парке планируют разместить детские и спортивные площадки, пространство для выгула собак, павильон для мастер-классов и проката спортинвентаря. В этом году завершается подготовка проекта, а к работам подрядчик приступит в 2025-м.
Отдельно рассмотрели ситуацию с недостроенным шиномонтажом внутри разворотного кольца при въезде в Старую Трёхгорку. Как сообщил Иванов, 21 ноября Арбитражный суд вынес решение о расторжении договора с арендатором, который возвёл шаткие конструкции. К демонтажу приступят в декабре.
По итогам личного приёма глава Одинцовского округа поручил профильным службам продумать организацию парковки у нового офиса клиники «Мать и дитя». Филиал клинического госпиталя «Лапино» сейчас переезжает в отдельное здание по адресу Маршала Жукова. Открытие клиники намечено на январь. Там разместят женский центр, взрослую и детскую поликлиники.
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