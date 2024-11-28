Движение по путепроводу в Малых Вязёмах рассчитывают запустить в декабре

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Движение по путепроводу в Малых Вязёмах планируют открыть в декабре, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа. Об этом стало известно на еженедельном совещании с главой муниципалитета Андреем Ивановым, где обсуждали строительство объектов дорожной инфраструктуры.
Одним из крупнейших является путепровод в Малых Вязёмах, относящийся к пятому пусковому комплексу ЦКАД.
Иванов подчеркнул большое значение дорожного объекта для муниципалитета. Важно, что после запуска путепровода сохранится и старая схема движения через железнодорожный переезд.
Другой масштабный дорожный проект реализуется в Сколкове. Благодаря новой дороге-дублёру Можайского шоссе протяженностью в 1 км будет открыт подъезд к транспортно-пересадочному узлу «Сколково». Сейчас ведётся разработка проектной документации.
Также в будущем году в муниципалитете построят два перехода через железнодорожные пути: на улице Вокзальной в Одинцове и у ЖК «Рублёвский» в Новоивановском.
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«Объект включает не только путепровод над железнодорожным полотном, но и подъездную дорогу, а также тоннель. Готовность сегодня составляет около 90%. Запуск рабочего движения запланирован на 25 декабря», – проинформировал замдиректора МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Милюков.
Иванов подчеркнул большое значение дорожного объекта для муниципалитета. Важно, что после запуска путепровода сохранится и старая схема движения через железнодорожный переезд.
«Ожидаем, что все перевозчики, в первую очередь транзитные, поедут через путепровод. Однако по-прежнему можно будет ездить и через железнодорожный переезд. Никаких новых ограничивающих знаков там устанавливать пока не планируем», – пообещал руководитель округа.
Другой масштабный дорожный проект реализуется в Сколкове. Благодаря новой дороге-дублёру Можайского шоссе протяженностью в 1 км будет открыт подъезд к транспортно-пересадочному узлу «Сколково». Сейчас ведётся разработка проектной документации.
Также в будущем году в муниципалитете построят два перехода через железнодорожные пути: на улице Вокзальной в Одинцове и у ЖК «Рублёвский» в Новоивановском.
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Лора Луганская