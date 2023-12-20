Глава РФС Дюков заявил о прогрессе в отношениях с УЕФА

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сейчас в отношениях с УЕФА наблюдается некоторый прогресс.
Так он прокомментировал решение исполкома РФС об отказе вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
При этом, он подчеркнул, что возможность сменить конфедерацию останется, и РФС сможет принять это решение при необходимости и в другое время. Кроме того, специалист объяснил, что гарантий принятия в АФК нет, и переход обладает рядом сложностей несмотря на поддержку нас со стороны некоторых стран.
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«На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команды в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация быстрее разрешилась. Сейчас есть определенный прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности, есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров. У нас есть определённое время для принятия решений», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Дюков.
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Мелисса Тимофеева