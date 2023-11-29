Хоккеист Кожевников: Малкин обойдёт Фёдорова

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Бывший хоккеист «Спартака» Александр Кожевников заявил, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин уже вошёл в историю команды и может обойти Сергея Фёдорова.
Так он прокомментировал результаты игры спортсмена в нынешнем сезоне НХЛ.
Отмечается, что Малкину осталось забросить две шайбы для того, чтобы догнать занимающего 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ Сергея Федорова.
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«Уверен, что в самое ближайшее время он обойдёт Федорова. Думаю, что Евгений ещё как минимум 10 шайб забросит в этом сезоне. Главное, чтобы у Малкина не было травм. Евгений уже вошёл в историю «Питтсбурга» и полностью себя там реализовал. Теперь ему нужно поддерживать свой уровень и радовать болельщиков», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Кожевников.
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Мелисса Тимофеева