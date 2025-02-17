«Гоняют по корту»: Андрей Ольховский назвал причину неудачной игры Даниила Медведева на старте сезона

Даниил Медведев (Фото: Алексей Филиппов)
Изначально казалось, что на старте сезона Даниил Медведев просто находится не в тонусе, ему словно не хватало игровой практики. Но сейчас заметно, что теннисная молодёжь стала играть против первой ракетки России значительно быстрее.
Такое мнение в беседе с изданием «РБ Спорт» высказал известный в прошлом российский теннисисит, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский. Он привел в пример, в частности, последний матч против 96-й ракетки мира серба Хамада Меджедович. Ту игру россиянин проиграл со счётом 3:6, 2:6.
Кроме того, он предположил, что на фоне нескольких поражений у российского теннисиста отчасти пропала его знаменитая и, казалось, непоколебимая уверенность в себе. Соперники это чувствуют; такое состояние Дани провоцирует их более агрессивные атаки. В заключение Андрей предположил, что Медведеву пришла пора что-то менять в своей игре.
В нынешнем сезоне Даниил проиграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии, не сумев защитить очки, заработанные за выход в финал в прошлом году. После этого он также выбыл из борьбы за трофеи на стадии 1/8 финала на турнире АТР-500 в Роттердаме и в полуфинале на турнире АТР-250 в Марселе.
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«Этот "ноунейм" (от англ. no name, "безымянный" - прим. ред.) умело выбивал его с корта, а Даниилу просто нечего было противопоставить. Если подача у Медведева не работает, то молодым игрокам удаётся подавить его высоким темпом», — сказал Ольховский.
Кроме того, он предположил, что на фоне нескольких поражений у российского теннисиста отчасти пропала его знаменитая и, казалось, непоколебимая уверенность в себе. Соперники это чувствуют; такое состояние Дани провоцирует их более агрессивные атаки. В заключение Андрей предположил, что Медведеву пришла пора что-то менять в своей игре.
В нынешнем сезоне Даниил проиграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии, не сумев защитить очки, заработанные за выход в финал в прошлом году. После этого он также выбыл из борьбы за трофеи на стадии 1/8 финала на турнире АТР-500 в Роттердаме и в полуфинале на турнире АТР-250 в Марселе.
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Александр Бойцов