Ольховский рекомендовал Рублеву улучшать свою игру

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Отечественный теннисист, экс-четвертая ракетка мира в парном разряде и полуфиналист Australian Open Андрей Ольховский заявил, что выход в четвертьфинал стал хорошим результатом для Андрея Рублева, однако ему всё равно надо улучшать свою игру.
«Он может занести этот турнир себе в актив. Андрей показывал хороший теннис и добился хорошего результата. Рецепта нет. Только улучшать свою игру, чтобы быть лучшим в мире. Он проигрывает первому, второму, третьему в мире. И у него не было слабых соперников в четвертьфиналах. Андрей показывает хорошую уверенную игру, но соперники в четвертьфинале всякий раз, к сожалению, чуть лучше», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ольховский.
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