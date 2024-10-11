Горшков рассказал о впечатлениях от открытой тренировки сборной РФ

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Защитник сборной России Юрий Горшков поделился впечатлениями от открытой тренировки сборной России, отметив, что всё прошло хорошо.
Он также выразил некоторое сожаление об отмене матча со сборной Пакистана.
А в Санкт-Петербурге в пятницу, 18 октября, на главной арене стадиона «Петровский» пройдёт второй турнир «Кубок Лаврова и Семенова». Уточняется, что событие организовано при поддержке газеты «Вечерний Санкт-Петербург». За приз будут бороться 10 команд.
Ранее сообщалось, что заключительный этап II Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей» пройдёт в городском округе Домодедово Московской области.
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«Тренировка прошла хорошо, было прикольно. Интересный опыт. Расстроился ли, что матч с Пакистаном не состоялся? Немного. Хотелось поиграть. Какого соперника выбрал бы для сборной? Не мне выбирать — сыграем с кем скажут», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Горшков.
А в Санкт-Петербурге в пятницу, 18 октября, на главной арене стадиона «Петровский» пройдёт второй турнир «Кубок Лаврова и Семенова». Уточняется, что событие организовано при поддержке газеты «Вечерний Санкт-Петербург». За приз будут бороться 10 команд.
«Отношение к футболу у меня особое. Год назад, когда мы только возрождали эти знаменательные соревнования, я говорил, как надеюсь на их развитие. И я искренне рад, что всё получилось! Матчи теперь ежегодные, а на поле вместе со взрослыми будут выходить дети. Это и спорт, и дань прошлому, и взгляд в будущее. Желаю всем участникам успехов и обойтись без травм. Ждём красивых игр!» – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» председатель ЗакСа Александр Бельский.
Ранее сообщалось, что заключительный этап II Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей» пройдёт в городском округе Домодедово Московской области.
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Мелисса Тимофеева