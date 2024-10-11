Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Горшков рассказал о впечатлениях от открытой тренировки сборной РФ

Горшков рассказал о впечатлениях от открытой тренировки сборной РФ

11 октября 2024, 13:50
Фото: iStock/matimix

Фото: iStock/matimix

Защитник сборной России Юрий Горшков поделился впечатлениями от открытой тренировки сборной России, отметив, что всё прошло хорошо.
Он также выразил некоторое сожаление об отмене матча со сборной Пакистана.

«Тренировка прошла хорошо, было прикольно. Интересный опыт. Расстроился ли, что матч с Пакистаном не состоялся? Немного. Хотелось поиграть. Какого соперника выбрал бы для сборной? Не мне выбирать — сыграем с кем скажут», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Горшков.



А в Санкт-Петербурге в пятницу, 18 октября, на главной арене стадиона «Петровский» пройдёт второй турнир «Кубок Лаврова и Семенова». Уточняется, что событие организовано при поддержке газеты «Вечерний Санкт-Петербург». За приз будут бороться 10 команд.

«Отношение к футболу у меня особое. Год назад, когда мы только возрождали эти знаменательные соревнования, я говорил, как надеюсь на их развитие. И я искренне рад, что всё получилось! Матчи теперь ежегодные, а на поле вместе со взрослыми будут выходить дети. Это и спорт, и дань прошлому, и взгляд в будущее. Желаю всем участникам успехов и обойтись без травм. Ждём красивых игр!» – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» председатель ЗакСа Александр Бельский.

Ранее сообщалось, что заключительный этап II Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей» пройдёт в городском округе Домодедово Московской области.

Читайте также:

Финал Всероссийского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей» пройдёт в Домодедово

Подмосковные юниоры победили на всероссийском турнире по голболу

Серпуховские спортсмены завоевали медали турнира по смешанным боевым искусствам
#спорт
#турнир
#матч
#соревнования
#спортсмены
#футбол
#сборная россии
Финал Всероссийского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей» пройдёт в Домодедово
11 октября 2024, 10:58

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Заключительный этап II Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей» пройдёт в городском округе Домодедово. Соревнования пройдут 20 октября на территории манежа «Авангард», сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В фестивале примут участие команды воспитанников детских домов, социально-реабилитационных центров Подмосковья и команды детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Особенными участниками фестиваля станут дети с ограниченными возможностями здоровья.

Легендарный футбольный тренер Олег Романцев приглашён в качестве почётного гостя соревнований.

Молодых футболистов ждут групповые игры, матчи плей-офф, соревнования «Король пенальти», автограф-сессии, мастер-классы от известных спортсменов и развлекательные мероприятия.

Кульминацией фестиваля станет гала-матч, в котором участники фестиваля встретятся с командой профессиональных футболистов. В звёздную сборную войдут такие известные спортсмены, как Евгений Алдонин, Александр Мостовой, Георгий Щенников, Алан Дзагоев, Дмитрий Сычёв и другие.

Мероприятие организовано благотворительным фондом «Ветер Добрых Перемен» при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Читайте также:

Подмосковные юниоры победили на всероссийском турнире по голболу

Серпуховские спортсмены завоевали медали турнира по смешанным боевым искусствам

Спортсмены из Подмосковья стали победителями международного турнира по мини-футболу
#спорт
#дети
#матч
#соревнования
#спортсмены
#мероприятия
#игры
#футбол
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные юниоры победили на всероссийском турнире по голболу
11 октября 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотые медали завоевали две сборные Московской области в своих группах на Всероссийских детско-юношеских соревнованиях по голболу среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Обе команды Московской области сумели пройти весь турнир без единого поражения. В финале подмосковная команда юниоров обыграла сборную Адыгеи со счётом 13:3, а юниорки из Московской области победили представительниц Нижегородской области со счётом 5:1», — говорится в сообщении.
Кроме того, лучшим игроком турнира признан подмосковный голболист Богдан Шестаков, лучшим бомбардиром турнира стала капитан сборной команды юниорок Московской области Ярослава Полушкина, а лучшим тренером соревнований — наставник подмосковной команды Дмитрий Шипилов.

Читайте также:

Серпуховские спортсмены завоевали медали турнира по смешанным боевым искусствам

Команда «Заречье-Одинцово» вышла в четвертьфинал Кубка России по волейболу

Олимпийская чемпионка заявила о желании вернуться из США в Россию
#минспорта мо
#медали
#московская область
#турнир
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Серпуховские спортсмены завоевали медали турнира по смешанным боевым искусствам
11 октября 2024, 09:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Три золотые и одну серебряную медаль завоевали на турнире по смешанным боевым искусствам (ММА) в Долгопрудном спортсмены из Серпухова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Награды высшего достоинства выиграли серпуховское бойцы Иван Павлов, Артур Мурадян и Андрей Иванов. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Максим Михеев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все четверо медалистом являются воспитанниками секции спортивной борьбы «Панкратион» серпуховского дворца культуры «Россия». Руководитель секции Олег Одинцов отметил заслуги бойцов и добавил, что такие турниры позволяют спортсменам обмениваться опытом и повысить свой уровень мастерства.

Турнир по турнире по смешанным боевым искусствам проходил в Долгопрудном 6 октября, его участниками стали более 380 спортсменов из разных регионов России.

Читайте также:

Команда «Заречье-Одинцово» вышла в четвертьфинал Кубка России по волейболу

Олимпийская чемпионка заявила о желании вернуться из США в Россию

В Домодедове 20 октября проведут детский футбольный праздник
#серпухов
#спорт
#турнир
#соревнования
#борьба
#медали
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Команда «Заречье-Одинцово» вышла в четвертьфинал Кубка России по волейболу
10 октября 2024, 15:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» победили команду «Протон» из Саратова и вышли в одну четвёртую финала Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Поздравляю «Заречье» с очередной победой над саратовским «Протоном» в одной восьмой Кубка России. Выиграли «всухую» — 3:0. Вышли в четвертьфинал Кубка. Видна сыгранность команды. Хорошая «разминка» перед игрой с московским «Динамо», — сказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
В министерстве отметили, что помимо команды «Заречье-Одинцово», в четвертьфинал Кубка России вышли красноярский «Енисей», нижегородская «Спарта», «Динаио-Метар» из Челябинска, «Ленинградка» из Санкт-Петербурга, столичная команда «Динамо», «Локомотив» из Калининградской области и казанский «Динамо-Ак Барс».

Читайте также:

Олимпийская чемпионка заявила о желании вернуться из США в Россию

В Домодедове 20 октября проведут детский футбольный праздник

Спортсмены из Подмосковья стали победителями международного турнира по мини-футболу
#минспорта мо
#волейбол
#кубок россии
#одинцово
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Олимпийская чемпионка заявила о желании вернуться из США в Россию
Олимпийская чемпионка Пахалина рассказала о желании вернуться из США в Россию
10 октября 2024, 15:07

Фото: iStock/BalanceFormcreative

Олимпийская чемпионка 2000 года по прыжкам в воду россиянка Юлия Пахалина, которая уже более 20 лет живет в США, хотела бы вернуться в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
По словам бывшей спортсменки, она могла бы тренировать, но в Соединенных Штатах ей необходимо подстраиваться под определенные условия. Пахалина отметила, что если бы в РФ ей предложили нормальную заработную плату, то она с удовольствием переехала бы в Москву.

«Не чувствую, что принадлежу стране, в которой сейчас живу», — заключила чемпионка.

Напомним, Юлия Пахалина завоевала золотую награду на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в прыжках с трехметрового трамплина. На ее счету три серебряные и бронзовая награды Игр-2004 и ОИ-2008.

Читайте также:

Спортсмены из Подмосковья стали победителями международного турнира по мини-футболу

Семикратная олимпийская чемпионка раскрыла отношение иностранных спортсменов к россиянам

Сборная Таджикистана по футболу отказалась от матча с командой России в ноябре
#награды
#спортсмены
#плавание
#игры
#россия
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Домодедове 20 октября проведут детский футбольный праздник
10 октября 2024, 10:32

Фото: iStock/matimix

Заключительный этап второго всероссийского благотворительного детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей» состоится 20 октября на территории крытого манежа «Авангард» в Домодедове, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Ветер добрых перемен».
«В фестивале участвуют дети из семей участников специальной военной операции, воспитанники социально-реабилитационных центров и детских домов, а также ребята из многодетных семей», — отмечается в сообщении.
Фестиваль стартовал в ноябре прошлого года. За это время фестивальные мероприятия были проведены в девяти российских городах, в том числе в Тамбове, Саранске, Воронеже, Омске, Смоленске и Ярославле. Гостями детских спортивных праздников стали многое звёзды футбола.

Читайте также:

Спортсмены из Подмосковья стали победителями международного турнира по мини-футболу

Теннисисты Подмосковья завоевали пять медалей чемпионата России по спорту ПОДА

Подмосковные тхэквондисты завоевали золото международного турнира
#домодедово
#дети
#праздник
#фестиваль
#футбол
#благотворительность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший футболист сборной России Артём Енин умер в возрасте 48 лет
09 октября 2024, 13:30

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В Ярославле скончался бывший полузащитник местного футбольного клуба «Шинник» и сборной России Артём Енин. Ему было всего 48 лет.
За время своей спортивной карьеры футболист играл также в «Урал» из Екатеринбурга и московский ЦСКА, напоминает пресс-служба ярославского клуба. В высшем дивизионе российского чемпионата он провёл 112 матчей и забил в них шесть мячей. В 1998 году состоялось его единственное выступление за сборную России — в товарищеской игре против Испании. Вместе с ЦСКА Енин добрался до финала Кубка России сезона 1999/2000 годов.

В составе «Шинника» Артём Енин с перерывами играл с 1994 по 2002 год. После завершения карьеры игрока он остался в ярославском клубе и тренировал юных футболистов. Причиной смерти спортсмена стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

Читайте также:

Призер чемпионата мира по легкой атлетике умер в возрасте 26 лет

Чемпионка России по ледолазанию умерла в 35 лет от укуса клеща

Умер трёхкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков
#остановка
#урал
#футболист
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спортсмены из Подмосковья стали победителями международного турнира по мини-футболу
09 октября 2024, 11:23

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Игроки из Московской области в составе сборной России по мини-футболу 5 на 5 завоевали золото на международном турнире для спортсменов с нарушением зрения, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
По результатам соревнований российская команда получила золотые медали. Второе место заняла команда футбольного клуба «Cankaya» из Анкары, а сборная Турции заняла третье место.

В состав российской сборной вошли спортсмены из регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, чемпионы Европы и мастера спорта международного класса Сергей Манжос, Никита Егоров, Денис Егоров и Андрей Тихонов.

Международные соревнования по мини-футболу в формате 5 на 5 проходили с 2 по 6 октября в Анталье (Турция). В турнире участвовали слепые спортсмены категории В1.

Читайте также:

Теннисисты Подмосковья завоевали пять медалей чемпионата России по спорту ПОДА

Подмосковные тхэквондисты завоевали золото международного турнира

Юные спортсмены из Мытищ завоевали медаль турнира по футзалу в Тюмени
#медали
#золото
#соревнования
#спортсмены
#футбол
#победители
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Теннисисты Подмосковья завоевали пять медалей чемпионата России по спорту ПОДА
09 октября 2024, 11:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и две серебряные медали завоевали представители Московской области на турнире по теннису на колясках, организованном в рамках чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую награду завоевала Виктория Лыкова в личных соревнованиях, ещё одно золото она взяла в дуэте с ещё одной подмосковной теннисисткой Людмилой Бубновой в парном зачёте. Кроме того, золотую медаль в парном зачёте среди мужчин выиграл представитель Московской области Алексей Елисеев», — говорится в сообщении.
Серебряные медали в копилку подмосковной сборной принесли Людмила Бубнова в личном зачёте и Вадим Обухов в парном зачёте среди мужчин.

Читайте также:

Подмосковные тхэквондисты завоевали золото международного турнира

В турнире по каратэ в Серпухове приняли участие около 60 спортсменов

Чимаев отреагировал на призыв сына Кадырова отказаться от поп-ММА
#спорт
#медали
#чемпионат россии
#инвалиды
#теннис
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате