Финал Всероссийского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей» пройдёт в Домодедово

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Заключительный этап II Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей» пройдёт в городском округе Домодедово. Соревнования пройдут 20 октября на территории манежа «Авангард», сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
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