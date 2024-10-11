Подмосковные юниоры победили на всероссийском турнире по голболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотые медали завоевали две сборные Московской области в своих группах на Всероссийских детско-юношеских соревнованиях по голболу среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Обе команды Московской области сумели пройти весь турнир без единого поражения. В финале подмосковная команда юниоров обыграла сборную Адыгеи со счётом 13:3, а юниорки из Московской области победили представительниц Нижегородской области со счётом 5:1», — говорится в сообщении.Кроме того, лучшим игроком турнира признан подмосковный голболист Богдан Шестаков, лучшим бомбардиром турнира стала капитан сборной команды юниорок Московской области Ярослава Полушкина, а лучшим тренером соревнований — наставник подмосковной команды Дмитрий Шипилов.
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