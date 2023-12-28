Губерниев не согласен с тем, что Костомарова признали спортсменом года

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Российский журналист Дмитрий Губерниев в Telegram-канале сообщил, что не считает фигуриста Романа Костомарова спортсменом года.
На минувшей неделе ВЦИОМ сообщил, что Романа Костомарова признали спортсменом года 8% опрошенных россиян.
Журналист Владимир Иванов считает, что Костомарову логичнее отдать победу в номинации «Человек года» или «Преодоление года».
Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату ЭКМО. Затем он долгое время находился на ИВЛ.
Осложнения привели к развитию гангрены. Медики были вынуждены провести ампутацию: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой.
6 июля фигуриста выписали из больницы в Коммунарке. Там он находился 175 суток.
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Журналист Владимир Иванов считает, что Костомарову логичнее отдать победу в номинации «Человек года» или «Преодоление года».
«Полностью согласен с автором. Тем более, что сам Костомаров удивлен. Сам мне накануне говорил. Мы просто совсем не спортивная страна. Увы», —говорит Дмитрий Губерниев.В начале января фигурист Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений. Он был доставлен в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. Фигурист был в крайне тяжелом состоянии.
Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату ЭКМО. Затем он долгое время находился на ИВЛ.
Осложнения привели к развитию гангрены. Медики были вынуждены провести ампутацию: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой.
6 июля фигуриста выписали из больницы в Коммунарке. Там он находился 175 суток.
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