Московское «Динамо» рассматривает варианты аренды для игрока Луки Гагнидзе
Варианты аренды для хавбека Луки Гагнидзе рассматривает московское «Динамо». Об этом во вторник, 15 июля, сообщает портал «РБ Спорт».
Обозреватели отметили успехи 22-летнего игрока в прошлом сезоне. В частности, он отыграл в РПЛ 12 матчей, восемь из которых были за «Крылья советов» в рамках весенней аренды, а еще четыре — осенью за «Динамо».
Кроме того, в семи играх FONBET Кубка России за московское «Динамо» Гагнидзе оформил одну голевую передачу и один гол. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня следующего года. Стоимость Гагнидзе, по версии портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.
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