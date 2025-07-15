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Московское «Динамо» рассматривает варианты аренды для игрока Луки Гагнидзе

Фото: istockphoto/Andreyuu

Варианты аренды для хавбека Луки Гагнидзе рассматривает московское «Динамо». Об этом во вторник, 15 июля, сообщает портал «РБ Спорт».



Обозреватели отметили успехи 22-летнего игрока в прошлом сезоне. В частности, он отыграл в РПЛ 12 матчей, восемь из которых были за «Крылья советов» в рамках весенней аренды, а еще четыре — осенью за «Динамо».

Кроме того, в семи играх FONBET Кубка России за московское «Динамо» Гагнидзе оформил одну голевую передачу и один гол. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня следующего года. Стоимость Гагнидзе, по версии портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Никита Кротов

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