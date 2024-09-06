В Химках День города откроют мемориал защитникам Отечества

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Химках начали возводить мемориал героям-защитникам Отечества. Это первый подобный монумент в городском округе.
Мемориал изготовлен в Ставропольском крае и олицетворяет связь поколений. Композиция состоит из фигур двух воинов разных эпох – героя Великой Отечественной войны и бойца спецоперации. На постаменте надпись «Сохраняя прошлое – защищаем будущее!». Такой текст выбрали жители муниципалитета по итогам общенародного голосования.
Идея создания памятника принадлежит работникам градообразующих предприятий и жителям Химок. Проект поддержали десятки тысяч человек, участники СВО, их семьи, местные депутаты, общественники, активисты и глава округа Дмитрий Волошин.
Мемориал расположен в особо значимом для города месте – на площади у Вечного огня, обелисков «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину». Окружают территорию тематические аллеи.
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Идея создания памятника принадлежит работникам градообразующих предприятий и жителям Химок. Проект поддержали десятки тысяч человек, участники СВО, их семьи, местные депутаты, общественники, активисты и глава округа Дмитрий Волошин.
«Сейчас как никогда важно укреплять интерес к нашей истории, воспитывать уважение к наследию предков, достойно продолжать начатое ими дело», – сказал Волошин.Капсулу с посланием потомкам в основание будущего мемориала глава и жители Химок заложили в День Победы – 9 Мая 2024 года. Откроют монумент в День города. В планах – создание аллеи защитников Родины, которая станет продолжением архитектурного ансамбля.
Мемориал расположен в особо значимом для города месте – на площади у Вечного огня, обелисков «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину». Окружают территорию тематические аллеи.
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Лора Луганская