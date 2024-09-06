В картинной галерее Горшина прошла выставка с фотографиями окрестностей Химок

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В картинной галерее Горшина прошла презентация выставки уникальных фотографий окрестностей Химок. Экспозиция включает 150 снимков — от почти вековой давности до наших дней. Выставка приурочена к 85-летию городского округа.
«Поздравляю с наступающим Днём города! Мне удалось наблюдать муниципалитет на разных этапах его развития. За последние 10 лет при поддержке нашего главы Дмитрия Волошина капитально обновили городскую инфраструктуру. Также в нашем округе уделяют особое внимание творческому началу и культуре. Это тот фундамент, который нас всех объединяет. Предлагаю всем посмотреть эту уникальную выставку. И желаю Химкам также уверенно и достойно развиваться в будущем», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
На выставке представлены основные достопримечательности и важные объекты, ставшие символами города: парк Толстого, центральная площадь, аэропорт Шереметьево и железнодорожный вокзал. Гости галереи увидят Химки и их окрестности такими, какими они были около ста лет назад, и сравнят их с современными видами. Каждый посетитель краеведческого проекта откроет для себя округ с новой, ещё неизведанной стороны. Выставка продлится до 1 ноября.
«Такие выставки невероятно важны для нашего города. Они позволяют жителям окунуться в прошлое, оценить развитие муниципалитета, воочию увидеть историю и красоту родного края. Совсем скоро Химкам исполнится 85 лет. Это юбилей, который напоминает нам о вкладе химчан в историю нашей страны. Именно в этот юбилейный год стартовал патриотический проект "Химки. Успех в единстве поколений", инициатива которого была поддержана главой городского округа Химки Дмитрием Волошиным. Проект предлагает множество мероприятий, направленных на изучение истории, воспитание патриотизма и уважения к наследию предков», — сообщила муниципальный депутат Инна Монастырская.На открытии выставки, которое прошло в торжественной обстановке, выступила директор галереи имени Горшина Марина Самбур. Среди почётных гостей были председатель Химкинского краеведческого общества Сергей Озеринин, депутаты городского совета, а также заслуженный художник России, лауреат международной литературной премии имени Виталия Бианки — химчанка Ирина Маковеева. Картины художницы находятся в Государственном музее имени Александра Пушкина, Государственном Русском музее, Государственном Дарвиновском музее и других. В 2017 году на международном Салоне в Париже работы Ирины Маковеевой получили бронзовую медаль.
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Дайана Хусинова