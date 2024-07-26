Химкинские спортсмены завоевали три медали первенства Москвы по конному спорту

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Воспитанники спортшколы «Пони-спорт» завоевали несколько наград первенства Москвы по конному спорту. За призы состязаний в столичном конноспортивном комплексе «Битца» боролись пять химкинских спортсменов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
В юниорской программе чемпионом стал Герман Сердечнов и его лошадь по кличке Кордетто. В другом классе первое место заняла Елизавета Михеева, выступая на лошади Тристан. Серебро в детском классе взяла Варвара Яковлева на пони Лакки Страйк.
Ранее воспитанники химкинской спортшколы «Пони-спорт» выиграли соревнованиях по конному троеборью, завоевав золото, серебро и бронзу. Соревнования провели в подмосковном конноспортивном комплексе «Созвездие».
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«Рады, что наши выдающиеся спортсмены тренируются в спорткомплексах и представляют наш городской округ. Поздравляем ребят с достойными результатами! Приятно видеть, как в Химках при поддержке главы округа Дмитрия Волошина развивается спорт и делается всё, чтобы как можно больше химчан приобщились к физической культуре и здоровому образу жизни», – отметила депутат Совета депутатов муниципалитета Татьяна Кавторева.
Ранее воспитанники химкинской спортшколы «Пони-спорт» выиграли соревнованиях по конному троеборью, завоевав золото, серебро и бронзу. Соревнования провели в подмосковном конноспортивном комплексе «Созвездие».
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Лора Луганская