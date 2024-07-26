Более 40 участников «Активного долголетия» собрал велофестиваль в Королёве

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв
Свыше 40 человек приняли участие в велофестивале для участников программы «Активное долголетие», который прошёл в Королёве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Любители велосипедных прогулок старшего поколения собрались в Центральном городском парке. Активные долголеты из подмосковных городов Королёв и Щёлково преодолели дистанцию 2 км вокруг парка.
Участники фестиваля также попробовали силы в тематической викторине. Городской творческий коллектив выступил с вокальными номерами, а приглашённый на мероприятие инструктор провёл зарядку для всех желающих.
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«Я люблю кататься на велосипеде и с большим удовольствием приняла участие в этом прекрасном спортивном празднике. Получили огромный заряд бодрости и хорошего настроения, пообщались с друзьями, отлично провели время», – поделилась участница фестиваля Надежда Маркина.
Участники фестиваля также попробовали силы в тематической викторине. Городской творческий коллектив выступил с вокальными номерами, а приглашённый на мероприятие инструктор провёл зарядку для всех желающих.
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Лора Луганская