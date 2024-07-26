Директора спортцентра «Планерная» Панову выбрали почётным гражданином Химок

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Гендиректор Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» Элеонора Панова стала почётным гражданином городского округа Химки. За такое решение проголосовали муниципальные депутаты.
«Элеонора Ашотовна многие годы является успешным руководителем центра. За это время опытные тренеры и наставники выпустил десятки выдающихся спортсменов, которые прославляют наш городской округ на различных соревнованиях, в том числе на международной арене», – сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, слова которого приводят в пресс-службе администрации городского округа.Элеонора Панова переехала в Химки в 1979 году. Устроилась на работу инструктором по плаванию в ОУСЦ «Планерная». У неё за плечами – более 20 лет руководства одним из самых популярных спортивных кластеров Подмосковья.
«Наш президент Владимир Владимирович Путин назвал спорт здоровьем нации. Я очень горжусь тем, что у меня есть возможность воплощать в жизнь проекты в этой сфере. В нашем центре огромное количество людей занимается спортом, приходят семьями. Всегда приятно видеть результат своей работы и тех, кто стремится к здоровому образу жизни. «Планерная» – это частица моей души», – поделилась Панова.Сегодня в учебно-спортивном центре занимаются более 2,5 тыс. детей. Там регулярно проходят соревнования по разным видам спорта.
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Лора Луганская