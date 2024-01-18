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В Балашихе стартовал XIII турнир по хоккею «Кубок Юрия Ляпкина»

18 января 2024, 17:10
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Хоккейный турнир детско-юношеских команд «Кубок Юрия Ляпкина» открылся в ледовом дворце «Арена «Балашиха» в четверг, 18 января, в нём принимают участие 12 команд из Подмосковья, столицы и Алтайского края, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Важность этого мероприятия отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абарёнов.

«Для нас важен каждый турнир, который носит имя таких легенд, как Юрий Евгеньевич Ляпкин. (…) У детей есть возможность пообщаться с именитым спортсменом, получить автограф, вдохновиться его примером», — сказал Абарёнов.


Турнир «Кубок Юрия Ляпкина» проводится в Подмосковье уже в тринадцатый раз. Сегодня и завтра, 19 января, в программе турнира регулярные матчи. На 20 января назначены игры плей-офф, а финал и полуфинал состоятся 21 января. Вход на все игры свободный. Для гостей в холле ледового дворца будут проводить различные мероприятия и мастер-классы.

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Депутат Журова назвала страшные последствия отсутствия россиян на ОИ-2024
Депутат Журова: Виды спорта потеряют многое без россиян
18 января 2024, 16:04

Фото: istockphoto.com/HJBC

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте на дистанции 500 м, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отметила, что недопуск россиян на Олимпиаду приведёт к потере интереса к ней.
Кроме этого, отдельные виды спорта также многое потеряют без российских спортсменов.

«Олимпийские игры для спортсменов всё равно будут апофеозом. И спортсменам всё равно, коммерческими они будут или нет. Сейчас спортсмены становятся заложниками политики. И понятно, что Олимпиада теряет в интересе без русских. Художественная, спортивная гимнастика, синхронное плавание, борьба, фехтование — это только навскидку виды спорта, которые очень много теряют без россиян», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Журова.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон может удовлетворить обращение латвийских депутатов и не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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#спортсмены
#спортивная синхронное игры
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Футболист Козлов из Подмосковья стал первым россиянином на чемпионате Индии
18 января 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Футболист из Московской области Евгений Козлов, играющий за калькуттский клуб «Мохаммедан», стал первым россиянином, вышедшим на поле на чемпионате Индии, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Евгений Козлов родом из Сергиева Посада. Там он начал играть в футбол. Кроме того, спортсмен некоторое время играл за клубы Раменского и Подольска. На его счету также выступления за другие клубы России, а также Латвии и Казахстана», — говорится в сообщении.

В футбольный клуб города Калькутта «Мохаммедан» Евгения пригласил тренер команды Андрей Чернышов. По словам футболиста, именно приглашение Чернышова сыграло решающую роль в выборе клуба.

Клуб «Мохаммедан» был основан более 100 лет назад — в 1887 году. Он входит в высший дивизион Индии.

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#футбол
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Футболист Дьяков объяснил поздний выход команд РПЛ из отпуска
18 января 2024, 15:50

Фото: istockphoto.com/master1305

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что поздний выход некоторых команд РПЛ из отпуска связан с разными подходами и различным видением тренеров к подготовке спортсменов к играм.
«У каждого тренера своё видение подготовки. Также футболистам в отпуске всегда раздаются задания. Сроки сборов – личное дело каждого тренера, они оговариваются заранее. Мы просто привыкли так: в моё время сезон начинался в марте, а мы уже с 5-10 января на сборах, и по 2-3 тренировки в день. Мне кажется, это не совсем нужно и правильно. Более современный подход – пара коротких сборов», – поделился в беседе с «РБ Спорт» Дьяков.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказывал мнение о том, что «Краснодар» выиграет чемпионат России в этом сезоне.

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#спорт
#тренер
#тренировки
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Футболист Давыдов допустил победу «Краснодара» в Чемпионате РФ
18 января 2024, 15:39

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказал мнение о том, что «Краснодар» выиграет чемпионат России в этом сезоне.
«Мне всегда нравилась игра «Краснодара». Раньше они бежали в атаку, а сейчас думают о результате, где-то играют по счету. У них хороший подбор игроков. Я думаю, «Краснодар» выиграет», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Давыдов.

При этом, он отметил, что болеет за «Спартак». Однако, подчеркнул спортсмен в той же беседе, победа «Краснодара» его не расстроит.

Ранее российский тренер Сергей Силкин заявлял, что «Краснодару» для борьбы с «Зенитом» в весенней части чемпионата необходимы опытные спортсмены.

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#спорт
#тренер
#победа
#чемпионат
#футбол
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Чепик об условиях участия российских пловцов в ОИ: Абсолютно неприемлемо
18 января 2024, 15:21

Фото: istockphoto.com/Symeonidis Dimitri

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что условия участия российских пловцов в Олимпийских играх - 2024 в Париже являются абсолютно неприемлемыми.
Так он прокомментировал отказ российских атлетов от регистрации на чемпионат мира в Катаре, являющийся последним квалификационным стартом перед Играми.

«Выдвинутые условия являются абсолютно неприемлемыми. Наше участие без флага и гимна, отмена команды никаким образом не связаны с Олимпийскими играми. <…> Это абсолютное лицемерие и попытка дать какой-то шанс более слабым спортсменам. Смогут ли наши внутренние турниры затмить те, на которые мы не поедем? Мы делаем своё дело и устанавливаем рекорды России и мира, обновляем команду, и нам не надо никому ничего доказывать», — сказал в беседе с RT Чепик.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон может удовлетворить обращение латвийских депутатов и не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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#чемпионат мира
#спорт
#олимпиада
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Экс-капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов дисквалифицирован за кокаин
18 января 2024, 15:01

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В допинг-пробе баскетболиста ЦСКА, бывшего игрока сборной России Никиты Курбанова обнаружены следы кокаина. 37-летний спортсмен получил дисквалификацию на три месяца.
Как сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), 20 октября трёхкратный победитель Евролиги в составе ЦСКА был временно отстранён от игр и тренировок до момента проверки повторной пробы. Она показала наличие в крови Курбанова запрещённой субстанции класса S6a (кокаин).

Решение о дисквалификации баскетболиста было принято 10 января. Однако срок её отсчитывается с начала временного отстранения спортсмена, то есть с 20 октября, поскольку именно с того дня он не играл и не тренировался с командой. Таким образом, Никита Курбанов сможет возобновить спортивную карьеру уже 19 января.

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#допинг
#баскетбол
#игры
#тренировки
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В Подмосковье пройдет традиционная «Горкинская лыжня»
18 января 2024, 14:02

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Традиционная «Горкинская лыжня» пройдет в Ленинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования состоятся 4 февраля на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». В ​них примут участие свыше 500 человек.

«История «Горкинской лыжни» началась 17 лет назад, когда на территории музея-заповедника были организованы первые открытые соревнования. Теперь это настоящее спортивное событие, которое участники посещают целыми семьями. Дистанция проходит по живописной местности, которая расположена в непосредственной близости от мемориальной зоны усадьбы Горки. Впервые в этом году соревнования посетит российская лыжница, призёр Олимпиады Наталья Коростелёва», – отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Помимо соревнований участников ждет бесплатная экскурсия по выставке подарков В.И. Ленину «Никто до него».

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#экскурсия
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Московская область вышла в финал первенства России среди юниорок по баскетболу
18 января 2024, 13:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Три подмосковные команды вышли в финал первенства России по баскетболу среди юниорок. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования полуфинала по баскетболу среди девушек до 2008 года рождения проходили в Покровском.

В полуфинале приняли участие 24 команды со всей России. Подмосковье представляли команды из училища олимпийского резерва № 3,городских округов Электросталь и Раменский, Люберцы и Мытищи.

«В полуфинале первенства России приняли участие 24 команды, которые сыграли в один круг в 4 группах. В финал вышли 12 участников — по три лучших из каждой группы. Примечательно, что в их число вошли все команда Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга», — отметили в министерстве.

Стоит отметить, что финал пройдет с 23 по 30 января. В нем примут участие команды Москвы, Вологодской, Тюменской и Свердловской областей, а также Санкт-Петербурга.

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#подмосковье
#люберцы
#мытищи
#электросталь
#соревнования
#баскетбол
#раменское
#спортсмены
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Подмосковные конькобежцы завоевали более 20 медалей на общероссийских соревнованиях
18 января 2024, 12:58

17 медалей на III этапе Кубка России и четыре медали на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту завоевали спортсмены, представляющие Московскую область, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золото на этапе Кубка России в копилку подмосковной сборной принесли Дарья Качанова в женских стартах на 500 и 1500 метров и Даниил Алдошкин в гонках на 1500 и 5000 метров, а также в масс-старте. Медали разного достоинства завевали также Руслан Захаров, Даниил Чмутов, Михаил Казелин, Максим Шарапов, Марина Таунгавер, Алина Салахова и Анастасия Муштакова», — говорится в сообщении.

На всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту медали в нескольких забегах завоевали Анастасия Семенова и Виктория Морозова, награду также получила Елизавета Губарева.

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#спорт
#конькобежный спорт
#подмосковье
#медали
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