В Балашихе стартовал XIII турнир по хоккею «Кубок Юрия Ляпкина»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Хоккейный турнир детско-юношеских команд «Кубок Юрия Ляпкина» открылся в ледовом дворце «Арена «Балашиха» в четверг, 18 января, в нём принимают участие 12 команд из Подмосковья, столицы и Алтайского края, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Важность этого мероприятия отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абарёнов.
Турнир «Кубок Юрия Ляпкина» проводится в Подмосковье уже в тринадцатый раз. Сегодня и завтра, 19 января, в программе турнира регулярные матчи. На 20 января назначены игры плей-офф, а финал и полуфинал состоятся 21 января. Вход на все игры свободный. Для гостей в холле ледового дворца будут проводить различные мероприятия и мастер-классы.
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«Для нас важен каждый турнир, который носит имя таких легенд, как Юрий Евгеньевич Ляпкин. (…) У детей есть возможность пообщаться с именитым спортсменом, получить автограф, вдохновиться его примером», — сказал Абарёнов.
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Лев Каштанов