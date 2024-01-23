Подмосковные спортсменки примут участие в турнире по хоккею с мячом на Кубок Патриарха

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные спортсмены примут участие XIV турнире по хоккею с мячом на Кубок Патриарха среди девочек. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
XIV Кубок Патриарха пройдет с 14 по 16 февраля на Красной площади.
Стоит отметить, что турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси проводится ежегодно с 2012 года на Красной площади.
Кроме этого, участники турнира среди мальчиков будут известны после отборочных матчей, которые проводятся с 27 января по 4 февраля.
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«Турнир по русскому хоккею среди девочек 2012-2013 годов рождения состоится на льду ГУМ-катка на Красной площади. В соревнованиях примут участие 7команд: ВЦФКС-ХФК «Всеволожск» Ленинградской области, сборная команда Мурманской области, СШ «Олимпия» Свердловской области, КГАУ ДО «СШОР по хоккею с мячом «Енисей» из Красноярска, МБУ ДО КСШОР «Зоркий» из Красногорска, сборная Иркутской области и сборная Республики Алтай», — поделились в министерстве.
Кроме этого, участники турнира среди мальчиков будут известны после отборочных матчей, которые проводятся с 27 января по 4 февраля.
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Мира Полтева