Хоккеист Каменский может стать Почётным гражданином Подмосковья

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Валерий Каменский может стать Почётным гражданином Московской области. Ходатайство о его присвоении прославленному хоккеисту, президенту Федерация хоккея Московской области поддержали депутаты Мособлдумы.
«Валерий Викторович – один из ярчайших игроков своего поколения. Его путь, полный ярких побед и упорного труда, вдохновляет подрастающее поколение, прививает любовь к хоккею, командной работе и честной борьбе. Сегодня он много сил вкладывает в подмосковные юные таланты, поддерживает спортсменов и популяризирует отечественный хоккей», – сказал во время заседания председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Валерий Каменский родился в подмосковном Воскресенске и начал свою профессиональную спортивную карьеру в местном клубе «Химик».
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