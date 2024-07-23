Подмосковные автогонщики завоевали золото и серебро чемпионата и Кубка России

Фото: пресс-службе Минспорта МО
Гонщик из Королёва Андрей Масленников выиграл пятый этап чемпионата России по кольцевым автогонкам в классе «Туринг-лайт». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Масленников занял первую позицию в турнирной таблице чемпионата. В этом сезоне гонщикам класса «Туринг-лайт» предстоит преодолеть ещё три этапа до подведения итогов чемпионата. Другой представитель Подмосковья, Алексей Хаиров, поднялся на вторую ступень пьедестала четвёртого этапа Кубка России в классе «Спортпрототип CN». При этом он сохранил вторую позицию среди лидеров», – говорится в сообщении.Этап чемпионата и Кубка России по кольцевым автогонкам прошёл на подмосковном автодроме ADM Raceway и был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Следующий этап состоится 22-24 августа на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.
Читайте также:
Подмосковные легкоатлеты завоевали 11 медалей первенства России
Дмитрий Абарёнов вновь возглавил подмосковный Минспорт
Подмосковные гребцы завоевали 17 медалей чемпионата России
Лора Луганская