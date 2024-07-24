В Рузе проведут велогонки международной серии CyclingRace

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Велогонки в рамках международной серии CyclingRace проведут на территории городского округа Руза 3 и 4 августа, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В субботу, 3 августа, состоится индивидуальная велогонка с раздельным стартом на 16 километров и аналогичная шоссейная гонка с раздельным стартом на 16 километров», — говорится в сообщении.Во второй день соревнований участник смогу выбрать для себя формат заезда и длину дистанции: 30 километров, 50 километров или 100 километров. Кроме того, для мужчин будет доступна дистанция в 150 километров.
Принять участие в велогонке сможет любой желающий в возрасте от 18 лет. Узнать подробности об условиях проведения турнира, а также зарегистрироваться на гонку можно на сайте CyclingRace.
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