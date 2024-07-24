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В Рузе проведут велогонки международной серии CyclingRace

24 июля 2024, 13:03
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Велогонки в рамках международной серии CyclingRace проведут на территории городского округа Руза 3 и 4 августа, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В субботу, 3 августа, состоится индивидуальная велогонка с раздельным стартом на 16 километров и аналогичная шоссейная гонка с раздельным стартом на 16 километров», — говорится в сообщении.
Во второй день соревнований участник смогу выбрать для себя формат заезда и длину дистанции: 30 километров, 50 километров или 100 километров. Кроме того, для мужчин будет доступна дистанция в 150 километров.



Принять участие в велогонке сможет любой желающий в возрасте от 18 лет. Узнать подробности об условиях проведения турнира, а также зарегистрироваться на гонку можно на сайте CyclingRace.

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#рузский городской округ
#руза
#велогонка
#спорт
#минспорта мо
Мария Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток XXI века по версии ESPN
24 июля 2024, 09:47

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Крупнейшее американское спортивное издание ESPN составило рейтинг лучших теннисисток XXI века. Россиянка Мария Шарапова заняла в этом списке третье место.
Возглавляют рейтинг сёстры Серена и Винус Уильямс (США) — первое и второе места соответственно. Действующая первая ракетка мира полячка Ига Швёнтек заняла в этом перечне только пятую строчку, пропустив на четвёртое место Жюстин Энен из Бельгии. Далее в ТОП-10 расположились Ким Клейстерс (Бельгия), Наоми Осака (Япония), Эшли Барти (Австралия), Ангелика Кербер (Германия) и Амели Моресмо (Франция).

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За годы своей спортивной карьеры она выиграла 39 титулов WTA (Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация - прим. ред.), из которых 36 — в одиночном разряде. В их число вошли пять титулов на турнирах «Большого шлема» и победа на итоговом чемпионате WTA.

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В «Ночном забеге» со звёздами спорта в Королёве стартуют 1,5 тыс. участников
23 июля 2024, 22:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

В Королёве впервые проведут «Ночной забег» с участием звёзд спорта. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, об этом главе муниципалитета Игорю Трифонову доложил на совещании профильный заместитель Илья Конышев.
«Ночной забег» – не просто спортивное событие, а праздник бега в историческом центре Королёва. Он призван объединить любителей и профессионалов спорта разных возрастов со всего Подмосковья и России. Ожидается, что в забеге примут участие более 1,5 тыс. спортсменов. Праздник для любителей бега организуют Минспорт Московской области и администрация Королёва», – отметили в администрации.
Забег будет проходить 17 августа с 17 до 23 часов». Трасса знакома многим любителям спорта по «Космическому марафону». На выбор предложат три дистанции: 500 м, 5 и 10 км.

Почётными гостями праздника станут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, олимпийский чемпион Никита Нагорный, футболист Алексей Смертин.

Каждому спортсмену выдадут стартовый пакет. Все участники получат памятные медали. Зрителей и болельщиков спортивного мероприятия ждут разнообразные активности.

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#спорт
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#королёв
#подмосковье
#московская область
#минспорт мо
#лёгкая атлетика
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Подмосковные автогонщики завоевали золото и серебро чемпионата и Кубка России
23 июля 2024, 22:16

Фото: пресс-службе Минспорта МО

Гонщик из Королёва Андрей Масленников выиграл пятый этап чемпионата России по кольцевым автогонкам в классе «Туринг-лайт». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Масленников занял первую позицию в турнирной таблице чемпионата. В этом сезоне гонщикам класса «Туринг-лайт» предстоит преодолеть ещё три этапа до подведения итогов чемпионата. Другой представитель Подмосковья, Алексей Хаиров, поднялся на вторую ступень пьедестала четвёртого этапа Кубка России в классе «Спортпрототип CN». При этом он сохранил вторую позицию среди лидеров», – говорится в сообщении.
Этап чемпионата и Кубка России по кольцевым автогонкам прошёл на подмосковном автодроме ADM Raceway и был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Следующий этап состоится 22-24 августа на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.

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#спорт
#гонки
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные легкоатлеты завоевали 11 медалей первенства России
23 июля 2024, 21:10

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет 11 медалей. В их активе – три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В эстафете 4 по 400 метров лучшее время показал квартет представительниц Подмосковья – Мария Тарабанская, Полина Хомякова, Елизавета Решетова и Вероника Архипова. Кроме того, Архипова первенствовала в беге на 400 м, а Тарабанская выиграла золото в барьерном беге на 400 м. Хомякова замкнула тройку призёров на 400-метровой дистанции», – говорится в сообщении.
Среди юниоров на стометровке вторым финишировал Иван Афонин. В метании молота серебряной медали удостоилась Алисия Наумова. В метании диска на третью ступень пьедестала поднялся Степан Рухов. На стометровке среди юниорок третьей финишную черту пересекла София Миронова. На дистанции 400 м бронзу завоевал Кирилл Лютов. Ещё одна бронза – на счету Тимофея Шилова в тройном прыжке.

Первенство проходило с 18 по 22 июля на стадионе «Десна» в Брянске. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 70 регионов страны.

Турнир проводили в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
#лёгкая атлетика
#подмосковье
#московская область
#соревнования
#первенство
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Дмитрий Абарёнов вновь возглавил подмосковный Минспорт
23 июля 2024, 20:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Дмитрий Абарёнов вновь стал министром физической культуры и спорта Московской области. Постановление о назначении подписал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Абарёнов возглавлял подмосковное спортивное ведомство с ноября 2021 года по февраль 2024-го. Позже он перешёл на новое место работы в качестве гендиректора АО «Мострансавто». С 27 февраля министерством руководил Алексей Перов.

К выполнению обязанностей в статусе министра спорта Подмосковья Абарёнов приступил 23 июля 2024 года.

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#минспорт мо
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#подмосковье
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Семшов назвал уход Фернандеса из «Зенита» ожидаемым
23 июля 2024, 19:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал сообщение о том, что бразильский защитник Марио Фернандес покинет «Зенит».
Семшов отметил, что такой исход был ожидаемым.

«Можно сказать, что Марио принял неудачное решение вернуться в Россию. В «Зените» у него не получилось. Многие футболисты говорят, что уровень нашего чемпионата уже не тот, что был. Каждый игрок может преподнести сюрприз. Захочет ли Марио выступать за команду не из верхней части таблицы, это уже другой вопрос. Год или два Фернандес может поиграть на уровне РПЛ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Семшов.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что защитник «Марселя» Самюэль Жиго вряд ли вернётся в Россию.

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#спорт
#рпл
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Радимов назвал главную задачу «Химок»
23 июля 2024, 19:02

Фото: iStock/Pixfly

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов оценил перспективы «Химок» в РПЛ, отметив, что основной задачей команды будет сохранить за собой место в Лиге.
«После смены тренера команда стала показывать более атакующий футбол. Но насколько их хватит на это. Все ведь уже посмеялись над тем, наберут ли они состав общим возрастом за триста лет. Ветеранов у них много. Заболотный вот уже помог, забил мяч в этой игре. Но на длинной дистанции это будет проблематично. Для команды главная задача — сохранить прописку в РПЛ», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Радимов.

Ранее бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что в будущем сезоне РПЛ чемпион сменится.

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#спорт
#футбол
#рпл
#футболист
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Подмосковные гребцы завоевали 17 медалей чемпионата России
23 июля 2024, 17:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых, восемь серебряных и три бронзовых медали выиграли спортсмены из Московской области на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золото в копилку подмосковной сборной принесли Максим Спесивцев в дисциплинах «байдарка-одиночка мужчины 1000 метров» и «байдарка-одиночка мужчины 5000 метров», Сергей Свинарев в дисциплине «С-1 мужчины 200 метров», Максим Оселёдко в дисциплине «байдарка-одиночка мужчины 200 метров», а также Елена Анюшина в дисциплине «байдарка-двойка 1000 метров» и Иван Дмитриев в дисциплине «каноэ-двойка 1000 метров», — говорится в сообщении.
Серебряные медали завоевала Елена Анюшина в заплыве «байдарка-двойка женщины 500 метров» и в составе сборной команды в заплыве «байдарка-четверка женщины 500 метров». Вторыми также стали Максим Спесивцев и Виталий Ершов в мужском заплыве на байдарке-четверке на 500 метров, Иван Дмитриев в заплыве «каноэ-одиночка мужчины 5000 метров» и Владислав Литовка в заплыве «К-2 мужчины 500 метров».

Кроме того, серебро завоевал представитель Московской области Максим Оселёдко в дисциплинах «байдарка-одиночка 200 метров» и «байдарка-двойка 500 метров».

Бронзовые награды выиграли и Елена Анюшина в одиночном заплыве байдарочниц на 500 метров, а также Максим Специвцев и Виталий Ершов в дисциплине «байдарка-двойка мужчины 500 метров».

Соревнования проводились в Воронеже с 17 по 23 июля.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковье примет четыре старта Кубка чемпионов по плаванию на открытой воде
23 июля 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье до конца лета пройдёт серия из четырёх заплывов на открытой воде в рамках первого в России международного Кубка чемпионов Swimcup. На старт выйдут любители и профессионалы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Первые соревнования состоятся 28 июля на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в Мытищах. Следующий заплыв пройдёт 11 августа на Пестовском водохранилище городского округа Пушкинский. Затем пловцы соберутся в Красногорске на пляже Рублёво в акватории бухты Живописной. Заключительный старт будет дан 31 августа на Озернинском водохранилище в Рузском городском округе.
«Старты в Московской области традиционно собирают сильнейших участников из разных регионов страны благодаря транспортной доступности и красоте локаций. Заплывы в Подмосковье особенно любимы поклонниками плавания. Этот сезон можно назвать одним из самых ярких за всё время существования стартов Swimcup. Невероятно интересно наблюдать за противостоянием профессионалов, опытных любителей и заряженных энергией новичков», – сказал организатор Кубка чемпионов Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.
Найти подробную информацию и зарегистрироваться на заплывы серии можно на сайте мероприятия.

Как напомнили в министерстве, в Московской области в этом летнем сезоне прошло три турнира Кубка чемпионов Swimcup. Суммарно они собрали более 1,5 тыс. любителей плавания.

Старты международной серии регионе проходят при поддержке Минспорта Подмосковья и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Серия заплывов в этом году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». Подробнее узнать о проекте можно на сайте.

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#спорт
#минспорт мо
#плавание
#подмосковье
#московская область
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