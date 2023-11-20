Хоккеист Коньков спрогнозировал победу ЦСКА в матче с СКА

Фото: istockphoto.com/mikeorlov
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказал мнение о том, что в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА одержат победу последние.
«Команды находятся в одинаковом положении, поэтому множество нюансов могут сыграть решающую роль. Например, игра в нападении. У СКА низкая результативность, что не позволяет им набирать достаточно очков. ЦСКА же, в первую очередь, — это дисциплина. ЦСКА подойдёт к матчу более собранным, так как будет играть в гостях. Думаю, что за счет собранности ЦСКА должен взять верх», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Коньков.
Также он предположил, что обе команды, как и обычно, будут играть бескомпромиссно, идя к победе. По его мнению, матч будет держать зрителей в напряжении примерно час.
Читайте также:
«Витязь» одержал пятую победу в последних шести матчах КХЛ
«Локомотив» победил ЦСКА в ретроматче с участием бывших футболистов команд
Хоккеист Каменев: Философия СКА – агрессивный хоккей
Мелисса Тимофеева