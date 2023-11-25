МК: Овечкин ударил соперника в лицо в неудачно сложившемся для него матче

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Российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ударил клюшкой в лицо защитника «Эдмонтон Ойлерз» Венсана Деарне после неудачной попытки силового приёма. Как пишет «Московский Комсомолец», инцидент произошел сразу после сирены об окончании первого периода игры.
Овечкин хотел провести силовой прием против Деарне, но тот притормозил. Когда же канадец попытался оттолкнуть Овечкина, тот ответил ударом клюшкой в лицо. По итогам стычки россиянина удалили на две минуты.
Ранее Овечкин сделал громкое заявление о своем влиянии на Национальную хоккейную лигу (НХЛ). По словам форварда, он и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби спасли лигу. Россиянин был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте 2004 года, в то время как Кросби стал первым выбором драфта в следующем, 2005 году. Однако из-за локаута дебютировали они вместе, в сезоне 2005/2006 годов.
За свою карьеру в НХЛ Александр Овечкин в 1 363 играх набрал 1 497 очков (827 шайб + 670 голевых передач. Сидни Кросби в 1 208 матчах отметился 1 524 результативными баллами (562 + 962). Сейчас весь спортивный мир напряженно следит за погоней Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, считавшимся ранее вечным и недостижимым. Канадец по прозвищу Великий забросил за карьеру в НХЛ 894 шайбы в ворота соперников. Овечкину осталось забить 67 голов, чтобы повторить рекорд Гретцки. В нынешнем сезоне на счету российского хоккеиста 5 шайб в 25 проведенных матчах.
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Ранее Овечкин сделал громкое заявление о своем влиянии на Национальную хоккейную лигу (НХЛ). По словам форварда, он и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби спасли лигу. Россиянин был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте 2004 года, в то время как Кросби стал первым выбором драфта в следующем, 2005 году. Однако из-за локаута дебютировали они вместе, в сезоне 2005/2006 годов.
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Артем Путинцев