Хоккеист Воробьёв назвал «банальным нефартом» 4 поражения «Автомобилиста»

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Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв заявил, что четыре поражения команды из пяти матчей являются банальным невезением.
«Напряжения нет. Ребята переживают, что так складывается. Не могу сказать, что попали в какую-то яму, просто банальный нефарт. Но это все через работу. Пытаемся сконцентрироваться на своих проблемах, проработать их. Нужно выходить на каждую игру с новыми силами и эмоциями», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Воробьёв.
При этом, он подчеркнул, что глобальных проблем в работе команды он не видит.
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