«Играю за команду с гордостью!»: Дмитрий Волков назвал волейбольный «Зенит-Казань» легендарным клубом

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Дмитрий Волков, вне всякого сомнения, является не только лучшим доигровщиком Pari Суперлиги, но и всего мирового всего мирового волейбола. В свои 29 лет он находится в самом расцвете сил и помогает клубу «Зенит-Казань» завоёвывать новые трофеи.
В большом интервью порталу Metaratings.ru спортсмен рассказал о ситуации в команде и в чемпионате, поделился планами на будущее, а также объяснил, почему не уехал играть в Италию, хотя его настойчиво туда приглашали. По словам Дмитрия, его семье с маленьким ребёнком, пожалуй, лучше было оставаться в России, но жена настаивала на переезде. Однако переговоры в нынешнем сезоне начались довольно рано, поэтому у Волкова не сложилось целостного впечатления о том, как будет выглядеть команда, за что бороться и какова будет его роль в коллективе.
Он признаётся, что очень скучает по международным матчам и надеется, что ещё сможет завоевать трофеи для страны с клубом и сборной России. Дмитрий уверен, что казанский клуб обязательно был бы в числе фаворитов Лиги чемпионов и боролся бы за победу в турнире. Что же до личной мечты на спортивной стезе, то Волков однозначно сказал — победа на Олимпиаде со сборной страны.
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«А прыгать в бездну – не думаю, что это было бы правильным решением, и это не в моём характере», — пояснил волейболист.Впрочем небольшой вояж за границу Дмитрий всё же совершил. Он отправился в своеобразную двухнедельную командировку на Кипр, где заключил краткосрочный контракт с клубом «Аль-Райан». Выиграв вместе с командой трофей, Волков вернулся в столицу Татарстана и помогает клубу «Зенит-Казань» в борьбе за очередной титул внутри страны.
«Для меня "Зенит-Казань" — легендарное место, я рад, что подписал контракт с командой ещё на один сезон», — говорит волейболист.
Он признаётся, что очень скучает по международным матчам и надеется, что ещё сможет завоевать трофеи для страны с клубом и сборной России. Дмитрий уверен, что казанский клуб обязательно был бы в числе фаворитов Лиги чемпионов и боролся бы за победу в турнире. Что же до личной мечты на спортивной стезе, то Волков однозначно сказал — победа на Олимпиаде со сборной страны.
«Я ведь ещё совсем не старый», — с улыбкой заключил спортсмен.
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Александр Бойцов