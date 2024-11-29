Волков оценил популярность волейбола в Катаре

Дмитрий Волков (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Доигровщик «Зенит-Казань» Дмитрий Волков, поработавший в Катаре, заявил о сравнительно невысокой популярности волейбола в стране.
«Судя по зрителям на матчах, волейбол не сильно популярен в стране. Видимо, это направление в спорте у них только зарождается. Когда мы приехали с Максом в Катар, мы вообще не ощущали себя какими-то звездами. В Катаре стараются масштабно организовать Кубок эмира, привезти туда мастеровитых игроков. Сама лига тоже в последние годы набирает обороты, появляются сильные клубы. Но волейбол как само направление в спорте ещё только зарождается», — прокомментировал в беседе с «Татар-информ» Волков.Ранее в посёлке Горки-10 Одинцовского района Московской области прошёл финальный этап турнира «Золотой Финал Открытого Первенства ОГО_Волейбол_Осень». В соревнованиях участвовали четыре команды из Можайска, Волоколамска и Наро-Фоминска.
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