Вольвич раскрыл секрет доминирования ВК «Зенит-Казань»

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Центральный блокирующий ВК «Зенит-Казань» Артем Вольвич раскрыл секрет доминирования своего клуба в российском волейболе. По его мнению, он заключается в том, что команда работает как слаженный механизм, имеет отличный состав и грамотных тренеров.
В большом интервью Metaratings.ru он отметил, что не стал бы называть «Зенит-Казань» лучшей командой России.
Вольнович заключил, что все это говорит о конкурентной среде в российском волейболе, где на разных отрезках времени одни команды оказываются сильнее других.
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«Здорово, что вы так думаете. Но это немного ответственно. Я бы не стал говорить, что мы, несомненно, лучшая команда России. У нас в стране есть много других сильных команд, а российский волейбол не завязан на одном клубе. Еще сравнительно недавно было время, когда «Динамо» доминировало и в Кубке, и в чемпионате, и в еврокубках», — поделился волейболист.
Вольнович заключил, что все это говорит о конкурентной среде в российском волейболе, где на разных отрезках времени одни команды оказываются сильнее других.
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Данил Пономарев