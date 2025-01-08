Исинбаева приехала в Волгоград из Испании на прощание с тренером Трофимовым

Второй ребенок родился у российского теннисиста Даниила Медведева, пишет РИА Новости. Спортсмен выложил в сети снимок из роддома с новорожденным малышом и дочерью Алисой, появившейся на свет в декабре 2022 года. На фото присутствует и сам игрок.