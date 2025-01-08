Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Исинбаева приехала в Волгоград из Испании на прощание с тренером Трофимовым

Исинбаева приехала в Волгоград из Испании на прощание с тренером Трофимовым

Елена Исинбаева (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Елена Исинбаева (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приехала в Волгоград на церемонию прощания с тренером Евгением Трофимовым. Об этом сообщает v1.ru.
Отмечается, что первой в зал прощания в ритуальном комплексе зашла супруга Трофимова Тамара Фёдоровна. Позже к гробу тренера подошла Исинбаева и возложила цветы.

Напомним, что Трофимов был тренером Исинбаевой в течение двух периодов: с 1997 по 2006 год, а также с 2010 по 2013 год. Под его руководством спортсменка взяла золото на Олимпийских играх-2004 в Афинах и бронзу Олимпиады-2012 в Лондоне.



Трофимов был обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

В настоящее время Исинбаева проживает в Испании.

Читайте также:

Стало известно, кем был для Исинбаевой ее умерший тренер Трофимов

Благотворительный фонд Исинбаевой в Волгограде приостановил свою работу

ФНС оштрафовала спортсменку Елену Исинбаеву за неуплату налогов
#елена исинбаева
#россия
#испания
#похороны
#тренер
#медали
Рождественский семейный турнир по настольному теннису состоялся в Истре
08 января 2025, 14:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

В Истре состоялся ХХ Традиционный Рождественский семейный турнир по настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Юбилейный турнир прошёл 6 января в СОШ №2 микрорайона Восточный. В нём приняли участие 15 команд, которые боролись за звание самых сильных семейных пар. Состав команды не меняется уже на протяжении 20 лет: старший брат, сестра или родитель, а также капитан, который является ребёнком школьного возраста.

По итогам турнира всем командам вручили памятные Рождественские подарки и грамоты с автографами и новогодними пожеланиями от уроженца Истринского района Московской области, четырёхкратного Олимпийского чемпиона Николая Зимятова.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

В результате турнира лучшими командами были признаны семья Ильи и Даниила Егорычевых, семья братьев Ильи и Семёна Аникиных и семья сестёр Марии и Дарьи Игнатьевых.

В пресс-службе администрации округа отметили, что преемственность поколений является нашим спортивным наследием.

Читайте также:

Рождественский фестиваль по шахматам среди школьников прошел в Серпухове

Капоэйристы из Химок заняли призовые места на Кубке России

Участниками «Лыжни России-2025» в Химках станут 15 тысяч человек
#истра
#турнир
#семья
#спорт
#подмосковье
#подарки
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генсек РФС Митрофанов высказался о важности спорта для российских властей
Генсек РФС Митрофанов: спорт у правительства России находится в числе первых мест
08 января 2025, 13:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о важности спорта для правительства России.
Издание «РБ Спорт» отмечает, что в конце декабря прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, в ходе которой не прозвучал ни один вопрос, касающийся спорта.

Несмотря на это, Митрофанов заявил, что у властей спорт находится на одном из первых мест. В настоящее время на ситуацию влияет отстранение российских спортсменов, однако в целом вопросы спорта в России решаются успешно.

Генеральный секретарь футбольного союза подчеркнул, что в стране проводятся лучшие спортивные соревнования, а российские спортсмены отлично выступают на международной арене.

В заключение он отметил, что Россия является одной из сильнейших стран в области спорта.

Читайте также:

Экс-директор «Оренбурга» пожелал футболу России вернуться на арену в 2025 году

Мостовой оценил игру Головина в Европе

Стало известно, кого может купить ФК «Ахмат»
#футбол
#россия
#спорт
#правительство
#владимир путин
#соревнования
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У теннисиста Даниила Медведева родился второй ребенок
07 января 2025, 19:55

Фото: istockphoto/PeopleImages

Второй ребенок родился у российского теннисиста Даниила Медведева, пишет РИА Новости. Спортсмен выложил в сети снимок из роддома с новорожденным малышом и дочерью Алисой, появившейся на свет в декабре 2022 года. На фото присутствует и сам игрок.
Медведев в возрасте 28 лет имеет 20 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с учетом победы в рамках Открытого чемпионата США в 2021 году.

Теннисист сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, а также являлся первой ракеткой мира.

Перед этим футболист Александр Мостовой оценил игру своих коллег по цеху Алексея Миранчука и Александра Головина.

Кроме того, стало известно, где хочет жить теннисист Александр Бублик.

Читайте также:

Экс-директор «Оренбурга» пожелал футболу России вернуться на арену в 2025 году

В турнире по боксу в Дзержинском приняли участие 80 спортсменов

10 бегунов из Истры участвовали в соревнованиях по трейлраннингу Mad Fox Ultra
#мир
#россия
#спорт
#теннис
#новости
#дети
#семья
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мостовой оценил игру Головина в Европе
Мостовой заявил, что Головин играет в Европе лучше Миранчука
07 января 2025, 19:36

Фото: istockphoto/matimix

Полузащитник «Монако» Александр Головин играет успешней, чем Алексей Миранчук из клуба MLS «Атланта Юнайтед». Об этом в беседе с «РБ Спорт» заявил экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой. Он подчеркнул, что никто не смотрит на количество трофеев.
«Головин в Европе играет успешнее Миранчука. Отсутствие трофеев — ерунда. Никто на это не смотрит. Головин выполняет важную роль в своем клубе, постоянно выходит в стартовом составе, если здоров. А у Миранчука такого не было. Конечно, здорово, что Алексею удалось выиграть с «Аталантой» Лигу Европы, но в финале Миранчука на поле не было», — прокомментировал Мостовой.
В мае прошлого года Миранчук одержал победу в Лиге Европы, играя за «Атланту».

Перед этим стало известно, кого может приобрести ФК «Ахмат».

Читайте также:

Лионель Месси не явился в Белый дом на вручение медали Свободы от Байдена

Экс-директор «Оренбурга» пожелал футболу России вернуться на арену в 2025 году

Овечкин нецензурно по-русски прокомментировал победу над «Бостоном» в НХЛ
#мир
#россия
#европа
#футбол
#новости
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, кого может купить ФК «Ахмат»
ФК «Ахмат» может купить защитника Лукаса Масоэро
07 января 2025, 19:21

Фото: istockphoto/Andreyuu

Российский футбольный клуб «Ахмат» может купить 29-летнего защитника из Аргентины «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро. Как пишет «РБ Спорт», игрок сейчас проводит сильный сезон в Румынии. Также известно, что к Масоэро рассматривают в качестве игрока клубы «Черноморец» и «Сочи».
По информации журналистов, сторона футболиста ожидает окончания российских новогодних праздников, когда можно будет начать конкретный диалог. Сам Лукас Масоэро готов приехать в РФ, о чем говорил не так давно в беседе с «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Масоэро отыграл 20 матчей, где забил четыре мяча. По оценкам экспертов, ценник на игрока составляет 1,3 миллиона евро.

Ранее стало известно, что сказал о Дзюбе Генеральный директор «Пари НН».

Читайте также:

Теннисист Бублик не жалеет о смене гражданства, но жить хочет в Петербурге

Капоэйристы из Химок заняли призовые места на Кубке России

«Бездельники»: Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов
#мир
#россия
#футбол
#чечня
#новости
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ахмат» может приобрести защитника Лукаса Масоэро
07 января 2025, 18:35

Фото: iStock/gorodenkoff

ФК «Ахмат» рассматривает возможность приобретения защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро. При этом «Сочи» и «Черноморец» также присматриваются к игроку. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По данным издания, «Ахмат» думает о приобретении 29-летнего аргентинского защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро, который хорошо показал себя в сезоне в Румынии. К нему также начали присматриваться «Сочи» и «Черноморец».

На сегодняшний день известно, что сторона игрока ждет завершения новогодних праздников в России, после чего приступит к переговорам. Футболист ранее заявлял о своей готовности вернуться в Россию.

В текущем сезоне Лукас Масоэро сыграл 20 матчей за «Университатя Клуж», забив четыре гола. Его приблизительная стоимость оценивается в 1,3 млн евро.

Читайте также:

Лионель Месси не явился в Белый дом на вручение медали Свободы от Байдена

«Бездельники»: Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

Теннисист Бублик не жалеет о смене гражданства, но жить хочет в Петербурге
#евро
#медали
#дом
#сочи
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рождественский фестиваль по шахматам среди школьников прошел в Серпухове
07 января 2025, 16:03

Фото: администрация г.о. Серпухов

XX Открытый Рождественский фестиваль по шахматам состоялся в подмосковном Серпухове, проинформировали в администрации городского округа.
За звание чемпионов в интеллектуальном поединке поборолись 65 человек в четырех возрастных категориях. Участники получили призы от местного отделения «Единой России».

«У нас давние шахматные традиции, и не сомневаюсь, что в округе вырастет еще не одно поколение чемпионов», — сказал глава городского округа Сергей Никитенко.
К слову, в Казани прошел этап детского Кубка России по шахматам, где юная шахматистка из Серпухова София Гаер стала звездой турнира. Всего участвовало 472 человека из 27 регионов страны.

Перед этим сообщалось о ледовом гала-шоу Ильи Авербуха в Подмосковье.

Читайте также:

Где в Балашихе покататься на коньках: адреса, цены и бесплатные катки

«Диалог с мертвыми»: Фольклорист рассказал про традиции Рождества

Гадания на Рождество 2025: как узнать свою судьбу и имя суженого, чего делать нельзя
#мир
#россия
#подмосковье
#школьники
#шахматы
#спорт
#фестиваль
#дети
#рождество
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лионель Месси не явился в Белый дом на вручение медали Свободы от Байдена
05 января 2025, 14:13

Лионель Месси (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Футболист американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не явился в Белый дом на торжественную церемонию вручения Президентской медали Свободы, которой спортсмена наградил действующий глава США Джозеф Байден.
Награждение состоялось в субботу, 4 января, сообщает издание The USA Today. Футболист объяснил своё отсутствие на церемонии напряжённым графиком и взятым на себя ранее обязательствами, которые он не может нарушить. Месси направил в Белый дом письмо, в котором объяснил причины, помешавшие ему получить медаль из рук Байдена пообещал забрать награду позже. Так же он сообщил, что польщён оказанной ему честью.

Кроме футболиста, Байден наградил медалью Свободы политика Хиллари Клинтон, модельера Ральфа Лорена, редактора журнала мод Анну Винтур, бывшего баскетболиста Мэджика Джонсона, актера Дензела Вашингтона и миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. Месси награждён за поддержку программ здравоохранения и образования для детей по всему миру через благотворительный фонд собственного имени.

Лионель Месси является самым титулованным игроком в истории футбола. На его счету 46 командных трофеев, завоёванных с клубными командами и сборной Аргентины.

Читайте также:

Байден вручит Президентскую медаль Свободы Клинтон, Соросу и Месси

Президент Аргентины уволил замминистра спорта, который попросил Месси извиниться

Месси обошел Джордана и стал самым популярным спортсменом в США
#дом
#политика
#медаль
#фонд
#байден
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бездельники»: Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов
Макгрегор назвал дагестанских бойцов бездельниками и предателями
05 января 2025, 12:22

Фото: iStock/maria zheleznova

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор оскорбил Хабиба Нурмагомедова и других дагестанских бойцов. Соответствующий пост Макгрегор опубликовал в своих соцсетях, но после удалил публикацию.
Он написал, что дагестанские бойцы не заслуживают ничего, поскольку они являются бездельниками и предателями, без артистичности, креативности и арсенала. В заключение боец подчеркнул, что ему стыдно за них.

При этом напомним, что ранее Нурмагомедов заявлял, что в Ирландии, на родине Макгрегора, сейчас практически не осталось бойцов высокого уровня. После он пригласил иностранного бойца в Дагестан, чтобы увидеть настоящие бои и «все поймете».

Читайте также:

Боец ММА Мендонка сломал пенис на тренировке

Боец ММА Ахъядов, обвиняемый в теракте в парке «Зарядье», не признал вину

Суд вынес приговор чеченскому бойцу ММА Очаеву, устроившему перестрелку в Москве
#приговор
#дагестан
#обвинение
#спорт
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате