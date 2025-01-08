Исинбаева приехала в Волгоград из Испании на прощание с тренером Трофимовым

Елена Исинбаева (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приехала в Волгоград на церемонию прощания с тренером Евгением Трофимовым. Об этом сообщает v1.ru.
Отмечается, что первой в зал прощания в ритуальном комплексе зашла супруга Трофимова Тамара Фёдоровна. Позже к гробу тренера подошла Исинбаева и возложила цветы.
Напомним, что Трофимов был тренером Исинбаевой в течение двух периодов: с 1997 по 2006 год, а также с 2010 по 2013 год. Под его руководством спортсменка взяла золото на Олимпийских играх-2004 в Афинах и бронзу Олимпиады-2012 в Лондоне.
Трофимов был обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
В настоящее время Исинбаева проживает в Испании.
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Напомним, что Трофимов был тренером Исинбаевой в течение двух периодов: с 1997 по 2006 год, а также с 2010 по 2013 год. Под его руководством спортсменка взяла золото на Олимпийских играх-2004 в Афинах и бронзу Олимпиады-2012 в Лондоне.
Трофимов был обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
В настоящее время Исинбаева проживает в Испании.
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Анастасия Чинкова