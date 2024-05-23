ФНС оштрафовала спортсменку Елену Исинбаеву за неуплату налогов

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за неуплату налогов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Исинбаева задолжала 465 688 рублей, которые ей необходимо погасить в срочном порядке, чтобы избежать блокировки российских счетов.
В настоящее время спортсменка проживает за пределами России. Точное место её проживания неизвестно, но в интернете распространяли сообщений о том, что её видели в Испании, Монако и на Канарских островах.
Днём ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счёт ИП хоккеиста Александра Овечкина из-за долга по налогам в размере 49 тысяч рублей.
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В настоящее время спортсменка проживает за пределами России. Точное место её проживания неизвестно, но в интернете распространяли сообщений о том, что её видели в Испании, Монако и на Канарских островах.
Днём ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счёт ИП хоккеиста Александра Овечкина из-за долга по налогам в размере 49 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова