Стало известно, кем был для Исинбаевой ее умерший тренер Трофимов

Елена Исинбаева (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Заслуженный тренер России Евгений Трофимов, умерший на 81-м году жизни 3 января, был вторым отцом для своей воспитанницы и олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.
«Сегодня с огромной болью я сообщаю вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом, - Трофимова Евгения Васильевича. Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но и, самое главное, становиться сильной личностью. Он был для меня примером во всем. Каждый успех, каждая медаль - это была его заслуга», — гласит пост Исинбаевой.Она добавила, что Трофимов верил в нее, когда у нее самой не было веры в себя. Исинбаева резюмировала, что тренер подходил к работе с честностью, самоотверженностью, креативом и верой в успех. При этом ему было важно воспитать хорошего человека, а не количество наград.
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