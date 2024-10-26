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«Испытывал нечеловеческую боль»: боксер Дадашев перенес инсульт во время боя, 300 удар стал последним, подробности

26 октября 2024, 18:55
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

28-летний Максим Дадашев скончался от отека мозга 23 июля 2019 года. Он пропустил порядка 300 ударов в поединке с пуэрториканским спортсменом Субриэлем Матиасом, перенес инсульт во время боя и умер в одном из госпиталей США.
О том, кто виноват в смерти Дадашева и как единственное поражение боксера обернулось гибелью, расскажет редакция «Радио 1».

Кто такой Максим Дадашев


Максим Дадашев родился в Санкт-Петербурге, окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех». В 2008 году Дадашев выступил на чемпионате мира среди юношей, в результате чего завоевал серебро в весовой категории до 57 кг.



Фото: соцсети Максим Дадашев

После были выиграны две бронзы и одно серебро чемпионата России, а в 2015 году – Европейские игры, на которые спортсмен поехал в составе российской сборной. Летом 2015 года Дадашев официально объявил о завершении любительской карьеры, а в апреле 2016 года подписал контракт с одной из самых известных и влиятельных промоутерских компаний Top Rank. В свое время компания сотрудничала с Мохаммедом Али. За три года после заключения контракта Дадашев провел 13 боев и одержал победу во всех поединках, из них 11 — нокаутом.

300 роковых ударов: Инсульт во время последнего боя боксера


20 июля 2019 года в Оксон-Хилле состоялся роковой бой российского спортсмена против пуэрториканца Субриэля Матиаса за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Дадашев продержался 11 раундов, пропустил порядка 300 ударов, однако после начал теряться в пространстве и пропускать прямые удары.

Фото: соцсети Максим Дадашев

«Во время боя Максим сказал, что от ударов этого парня ему больно. Когда он это произнес, я понял — ничего хорошего. Когда он ушел с ринга, его начало тошнить. Доктор сказал: «Бадди, плохой знак». После этого я реально испугался», — вспоминает тренер Дадашева Бадди Макгирт.

Макгирт просил боксера остановить бой, однако тот уже не видел и не слышал никого вокруг, сказать что-либо Дадашев просто не мог.

После остановки поединка боксеру стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание. В больнице Дадашеву диагностировали тяжелый отек мозга. Во время осмотра было установлено, что еще во время боя Максим перенес инсульт. Российский спортсмен испытывал нечеловеческую боль, однако продолжал бороться до конца.

Чтобы состояние Дадашева не ухудшилось, ему требовалось провести трепанацию правой части черепа для снятия образовавшейся опухоли мозга. В результате двухчасовой операции гематома и опухоль спали, но боксеру требовалось еще несколько дней для восстановления. После этого Максим был введен в медикаментозную кому. 23 июля Дадашев скончался.

Кто виноват в смерти Дадашева


Сложно было бы обвинить кого-либо в смерти спортсмена. Американский тренер боксера Макгирт заявил, что организаторы боев должны серьезнее относиться к медицинским тестам, которые проходят спортсмены перед поединком. Это поможет предотвратить подобные трагичные случаи, утверждает он.

Этой точки зрения придерживается и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. По его словам, важно разобраться, кто допустил Дадашева до соревнований и нет ли здесь врачебной ошибки.

Что говорили в мире бокса после смерти Дадашева


Смерть Дадашева после боя с Матиасом шокировала мир спорта. Бывший наставник Дадашева Олег Соколов предположил, что после перехода в профессиональный бокс его подопечного просто «загнали». Соколов рассказал, что российский боксер никогда не жалел себя и однажды уже останавливался в шаге от смерти.

«У него был случай, когда он стал финалистом чемпионата мира среди юниоров и поехал с ребятами отдыхать в Египет, и там он заболел вирусным менингитом. Макс собирался умирать. Я был в госпитале, сказал ему: «Макс, выздоравливай, восстановись и прекращай, тебе это не нужно». Но он боец, восстановился и начал выступать опять», — поделился Соколов.

Известный боксёр Костя Цзю уверен, что тренер должен был остановить бой раньше. В то же время многие представители этого вида спорта отметили, что вины наставника Бадди Макгрита в случившемся нет — боксёры всегда рискуют своей жизнью, выходя на бой, и предсказать последствия ударов, полученных во время поединка, невозможно.

Антидепрессанты и травля: как живет вдова Дадашева с малолетним сыном после смерти мужа


Елизавета Апушкина и Максим Дадашев познакомились в 2008 году и уже спустя месяц начали встречаться. Преградой их любви не стала ни лезгинская семья спортсмена, которая была против его девушки-атеистки, ни сомнения родителей Апушкиной насчет любви дочери к мусульманину. Через семь лет свадьба состоялась.
Фото: соцсети Елизавета Апушкина

В тот роковой день 20 июля боксер сказал, что свяжется с супругой, когда закончится бой, но он так и не позвонил. Когда Елизавета прилетела в Америку, медики почти сразу сказали ей, что надежды нет.

Маленький сын Дадашева Даниэль, очутившись в палате, стал трясти Максима. Мальчик думал, что его папа просто спит. По словам Апушкиной, ей было очень страшно в этот момент. Она провела у постели мужа одиннадцать часов и наблюдала, как врачи пытаются заставить его сердце биться.

Долгое время Елизавета принимала антидепрессанты и только с их помощью могла взаимодействовать с миром. В социальных сетях ее преследовали хейтеры, которые критиковали внешний вид девушки и ее татуировки. Вдова Дадашева до сих пор старается не реагировать на нападки и испытывает по отношению к ненавистникам лишь жалость.

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#сын
Раскрыты планы фигуристки Трусовой на ближайший сезон
Фигуристка Трусова отказалась от соревнований Гран-при России текущего сезона
26 октября 2024, 13:34

Александра Трусова (Игнатова) (фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года 20-летняя фигуристка Александра Трусова отказалась от участия в соревнованиях Гран-при России текущего сезона. Об этом со ссылкой на несколько информированных источников сообщает РИА Новости. Отмечается, что при этом Трусова продолжает тренировки на базе академии «Ангелы Плющенко».
По информации агентства, фигуристка не планирует готовиться к Гран-при, также маловероятной называют возможность ее участия в следующих состязаниях сезона, кроме шоу-турниров.

Ранее появилась информация, что другая олимпийская чемпионка — Юлия Липницкая — тайно стала матерью во второй раз. Фигуристка успешно скрывала свою беременность даже от самых внимательных подписчиков. Кто стал отцом второго наследника спортсменки и что известно о ее супруге, проходящем службу в зоне проведения СВО — в материале «Радио 1».

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#радио 1
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Булыкин назвал Федотова отличным специалистом для «Рубина»
25 октября 2024, 19:49

Владимир Федотов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное назначение Владимира Федотова на пост главного тренера «Рубина», отметив. Что с ним команда точно не пропадёт.
«Дела у «Рубина» действительно идут не очень хорошо, но мне кажется, Рахимов сумеет исправить ситуацию. Если же руководство смотрит в сторону Федотова, то оно не прогадает. Федотов — отличный специалист, поработавший в больших клубах. Он умеет добиваться результата. Точно не самый плохой вариант», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Ранее депутат Светлана Журова заявила, что готова помочь бывшему футболисту сборных СССР и России Александра Мостового при прохождении стажировки в Госдуме. Она отметила, что такой человек, как Мостовой, был бы очень полезен в законодательном органе страны.

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Журова сделала неожиданное заявление о пользе Мостового в Госдуме
Журова заявила о готовности взять на стажировку в Госдуму Мостового
25 октября 2024, 19:39

Светлана Журова (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Депутат Светлана Журова заявила, что готова помочь бывшему футболисту сборных СССР и России Александра Мостового при прохождении стажировки в Госдуме.
Она отметила, что такой человек, как Мостовой, был бы очень полезен в законодательном органе страны.

«Мостовой был бы полезен в Госдуме, но захочет ли быть депутатом, это вопрос. Но в любом случае, пройти стажировку будет полезно. Я Сашу очень хорошо знаю. И готова ему все рассказать, показать и объяснить», – пояснила в беседе с «РБ Спорт» Журова.

Ранее депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о переходе бывшего футболиста «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА. Она пояснила, что болельщики в первую очередь обращают внимание на то, как играет спортсмен, а не на то, что он говорит.

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#спортсмен
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Абаев раскрыл причины борьбы за первое место в РПЛ
Абаев прокомментировал игру «Зенита» в РПЛ
25 октября 2024, 19:25

Фото: iStock/matimix

Бывший вратарь ряда российских клубов Илья Абаев заявил, что борьба за первое место в РПЛ разворачивается в том числе и потому, что «Зенит» не всегда играет в полную силу.
«Малком был очень сильным игроком. Его уход сказался на результатах «Зенита», но у команды все равно лучший состав в РПЛ. Так что результаты «Зенита» зависят от настроя ведущих футболистов. «Зенит» не в каждом матче играет в полную силу, поэтому у нас в чемпионате и возникает борьба за первое место», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Абаев.

Ранее спортивный директор «Акрона» Арам Задоян заявил, что цели команды на сезон РПЛ остаются прежними – сохранить за собой место в Российской премьер-лиге.

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#рпл
#футбол
#спорт
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Раскрыты цели «Акрона» в нынешнем сезоне РПЛ
Спортдиректор «Акрона» Задоян объяснил цели команды на сезон РПЛ
25 октября 2024, 19:17

Фото: iStock/FotografieLink

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян заявил, что цели команды на сезон РПЛ остаются прежними – сохранить за собой место в Российской премьер-лиге.
«Глядя на текущее положение в таблице, можно говорить разные вещи. Но прошло чуть больше трети сезона, поэтому оценки делать рано. И уж тем более менять задачи. А задача у нас конкретная – сохранить место в РПЛ. Напрямую это позволяет сделать место от 12-го и выше», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Задоян.

Напомним, после 12-ти туров РПЛ «Акрон» занимает десятое место с 12 очками.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что у «Локомотива» есть возможности обыграть «Зенит» в матче 13-ого тура РПЛ.

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#рпл
#спорт
#футбол
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Каширские спортсмены завоевали девять медалей на соревнованиях по кикбоксингу
25 октября 2024, 11:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

С 18 по 20 октября в г. о. Троицк в Москве проходил открытый турнир по кикбоксингу «Путь воина». За городской округ Кашира выступали воспитанники Михаила Сергеевича Морозова, которые занимаются на базе спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева (Дворец спорта «Юбилейный»). Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Кикбоксинг является бесконтактным боевым видом спорта, который сочетает в себе элементы нескольких боевых искусств. Тут можно применять подсечки, удары ногами, как в карате и тхэквондо, клинч и работу коленями, как в тайском боксе, удары руками в голову, как в боксе. Универсальное направление относительно молодое — оно зародилось лишь в 70‑х годах XX века.

По результатам турнира в своих возрастных и весовых категориях спортсмены из Каширы продемонстрировали отличные результаты:

  • Далер Аминжонов – I место;
  • Анна Хололенко – II место;
  • Александра Субботина – II место;
  • Данила Семин – II место;
  • Павел Трушин – II место;
  • Рамазан Адуев – II место;
  • Матвей Канунов – II место;
  • Михаил Трунов – III место;
  • Алижон Ишбоев – III место.
Поздравляем спортсменов и инструктора по спорту с достигнутым результатом. Желаем побед и успехов на спортивном поприще!

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Каширские самбистки стали призёрами Всероссийских соревнований

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#турнир
#кашира
#городской округ
#спортсмены
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«Крылья советов» проиграли московскому «Динамо» в шестом туре Кубка России
Московский клуб «Динамо» обыграл «Крылья советов» в шестом туре Кубка России
24 октября 2024, 21:42

Фото: Риа Новости/ Алексей Филиппов

Футболисты клуба «Крылья советов» проиграли московскому «Динамо» в матче шестого тура группового этапа Кубка России.
В гостевом поединке в Самаре «Динамо» выиграл футбольный матч у «Крылья Советов» со счётом 6:3, сообщает «RT».

Игроки «Динамо» Ярослав Гладышев, Денис Макаров и Лука Гагнидзе забили по одному голу. Из самарской команды по мячу забили Бенхамин Гарре, Илья Шапонов и Томас Гальдамес.

«Бело-голубые» оказались на втором месте в турнирной таблице группы «А», набрав одиннадцать очков. У проигравшей команды «Крылья Советов» осталось два очка. Немного ранее команда потеряла возможность выйти на плей-офф.

Сборная московской команды «Динамо» встретится на футбольном поле с «Локомотивом» на матче в плей-оффе в рамках Пути РПЛ.

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Алдонин предрёк успех встречи сборной России с Сирией в Волгограде
24 октября 2024, 20:54

Фото: iStock/master1305

Бывший футболист сборной России и воспитанник «Ротора» Евгений Алдонин высказал мнение о том, что товарищеский матч сборной России с Сирией будет принят очень успешно.
Он также пожелал нашей национальной сборной победы.

«Матч сборной России для Волгограда – большой праздник. Уверен, что встреча с Сирией будет принята болельщиками на ура. Южный регион, с погодой должно быть все хорошо. Надеемся, что с полем тоже. Ждём полные трибуны и поддержки национальной команды. Вне зависимости от соперника, игра за сборную для любого футболиста – определенный статус. Не сомневаюсь, что команда продемонстрирует очень хорошую самоотдачу и желание. Надо побеждать», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Алдонин.

Матч сборных России и Сирии состоится в Волгограде 19 ноября.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что у «Локомотива» есть возможности обыграть «Зенит» в матче 13-ого тура РПЛ.

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Кечинов выразил уверенность в великолепном шансе «Локомотива» обыграть «Зенит»
24 октября 2024, 20:40

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что у «Локомотива» есть возможности обыграть «Зенит» в матче 13-ого тура РПЛ.
«У «Локомотива» есть великолепный шанс обыграть «Зенит». Молодые ребята, все быстрые, техничные, если они выберут правильную схему и тактику, то шансы на успех очень хорошие. Я думаю, они отдадут территориальное преимущество и владение мячом «Зениту» и будут уповать на быстрые ответные атаки. А у «Локо» есть игроки, которые прекрасно умеют распоряжаться свободными зонами», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кечинов.

Он добавил, что, если бы «Локомотив» в этом матче одержал победу над «Зенитом», это было бы великолепно. При этом специалист допустил и иные сценарии исхода предстоящей игры.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 27 октября.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявлял, что «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 3:0 в пользу последних из-за новой схемы красно-белых.

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