«Испытывал нечеловеческую боль»: боксер Дадашев перенес инсульт во время боя, 300 удар стал последним, подробности

Фото: iStock/FOTOKITA
28-летний Максим Дадашев скончался от отека мозга 23 июля 2019 года. Он пропустил порядка 300 ударов в поединке с пуэрториканским спортсменом Субриэлем Матиасом, перенес инсульт во время боя и умер в одном из госпиталей США.
О том, кто виноват в смерти Дадашева и как единственное поражение боксера обернулось гибелью, расскажет редакция «Радио 1».
Максим Дадашев родился в Санкт-Петербурге, окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех». В 2008 году Дадашев выступил на чемпионате мира среди юношей, в результате чего завоевал серебро в весовой категории до 57 кг.
После были выиграны две бронзы и одно серебро чемпионата России, а в 2015 году – Европейские игры, на которые спортсмен поехал в составе российской сборной. Летом 2015 года Дадашев официально объявил о завершении любительской карьеры, а в апреле 2016 года подписал контракт с одной из самых известных и влиятельных промоутерских компаний Top Rank. В свое время компания сотрудничала с Мохаммедом Али. За три года после заключения контракта Дадашев провел 13 боев и одержал победу во всех поединках, из них 11 — нокаутом.
20 июля 2019 года в Оксон-Хилле состоялся роковой бой российского спортсмена против пуэрториканца Субриэля Матиаса за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Дадашев продержался 11 раундов, пропустил порядка 300 ударов, однако после начал теряться в пространстве и пропускать прямые удары.
Макгирт просил боксера остановить бой, однако тот уже не видел и не слышал никого вокруг, сказать что-либо Дадашев просто не мог.
После остановки поединка боксеру стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание. В больнице Дадашеву диагностировали тяжелый отек мозга. Во время осмотра было установлено, что еще во время боя Максим перенес инсульт. Российский спортсмен испытывал нечеловеческую боль, однако продолжал бороться до конца.
Чтобы состояние Дадашева не ухудшилось, ему требовалось провести трепанацию правой части черепа для снятия образовавшейся опухоли мозга. В результате двухчасовой операции гематома и опухоль спали, но боксеру требовалось еще несколько дней для восстановления. После этого Максим был введен в медикаментозную кому. 23 июля Дадашев скончался.
Сложно было бы обвинить кого-либо в смерти спортсмена. Американский тренер боксера Макгирт заявил, что организаторы боев должны серьезнее относиться к медицинским тестам, которые проходят спортсмены перед поединком. Это поможет предотвратить подобные трагичные случаи, утверждает он.
Этой точки зрения придерживается и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. По его словам, важно разобраться, кто допустил Дадашева до соревнований и нет ли здесь врачебной ошибки.
Смерть Дадашева после боя с Матиасом шокировала мир спорта. Бывший наставник Дадашева Олег Соколов предположил, что после перехода в профессиональный бокс его подопечного просто «загнали». Соколов рассказал, что российский боксер никогда не жалел себя и однажды уже останавливался в шаге от смерти.
Известный боксёр Костя Цзю уверен, что тренер должен был остановить бой раньше. В то же время многие представители этого вида спорта отметили, что вины наставника Бадди Макгрита в случившемся нет — боксёры всегда рискуют своей жизнью, выходя на бой, и предсказать последствия ударов, полученных во время поединка, невозможно.
Елизавета Апушкина и Максим Дадашев познакомились в 2008 году и уже спустя месяц начали встречаться. Преградой их любви не стала ни лезгинская семья спортсмена, которая была против его девушки-атеистки, ни сомнения родителей Апушкиной насчет любви дочери к мусульманину. Через семь лет свадьба состоялась.
В тот роковой день 20 июля боксер сказал, что свяжется с супругой, когда закончится бой, но он так и не позвонил. Когда Елизавета прилетела в Америку, медики почти сразу сказали ей, что надежды нет.
Маленький сын Дадашева Даниэль, очутившись в палате, стал трясти Максима. Мальчик думал, что его папа просто спит. По словам Апушкиной, ей было очень страшно в этот момент. Она провела у постели мужа одиннадцать часов и наблюдала, как врачи пытаются заставить его сердце биться.
Долгое время Елизавета принимала антидепрессанты и только с их помощью могла взаимодействовать с миром. В социальных сетях ее преследовали хейтеры, которые критиковали внешний вид девушки и ее татуировки. Вдова Дадашева до сих пор старается не реагировать на нападки и испытывает по отношению к ненавистникам лишь жалость.
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Кто такой Максим Дадашев
Максим Дадашев родился в Санкт-Петербурге, окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех». В 2008 году Дадашев выступил на чемпионате мира среди юношей, в результате чего завоевал серебро в весовой категории до 57 кг.
Фото: соцсети Максим Дадашев
После были выиграны две бронзы и одно серебро чемпионата России, а в 2015 году – Европейские игры, на которые спортсмен поехал в составе российской сборной. Летом 2015 года Дадашев официально объявил о завершении любительской карьеры, а в апреле 2016 года подписал контракт с одной из самых известных и влиятельных промоутерских компаний Top Rank. В свое время компания сотрудничала с Мохаммедом Али. За три года после заключения контракта Дадашев провел 13 боев и одержал победу во всех поединках, из них 11 — нокаутом.
300 роковых ударов: Инсульт во время последнего боя боксера
20 июля 2019 года в Оксон-Хилле состоялся роковой бой российского спортсмена против пуэрториканца Субриэля Матиаса за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Дадашев продержался 11 раундов, пропустил порядка 300 ударов, однако после начал теряться в пространстве и пропускать прямые удары.
Фото: соцсети Максим Дадашев
«Во время боя Максим сказал, что от ударов этого парня ему больно. Когда он это произнес, я понял — ничего хорошего. Когда он ушел с ринга, его начало тошнить. Доктор сказал: «Бадди, плохой знак». После этого я реально испугался», — вспоминает тренер Дадашева Бадди Макгирт.
Макгирт просил боксера остановить бой, однако тот уже не видел и не слышал никого вокруг, сказать что-либо Дадашев просто не мог.
После остановки поединка боксеру стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание. В больнице Дадашеву диагностировали тяжелый отек мозга. Во время осмотра было установлено, что еще во время боя Максим перенес инсульт. Российский спортсмен испытывал нечеловеческую боль, однако продолжал бороться до конца.
Чтобы состояние Дадашева не ухудшилось, ему требовалось провести трепанацию правой части черепа для снятия образовавшейся опухоли мозга. В результате двухчасовой операции гематома и опухоль спали, но боксеру требовалось еще несколько дней для восстановления. После этого Максим был введен в медикаментозную кому. 23 июля Дадашев скончался.
Кто виноват в смерти Дадашева
Сложно было бы обвинить кого-либо в смерти спортсмена. Американский тренер боксера Макгирт заявил, что организаторы боев должны серьезнее относиться к медицинским тестам, которые проходят спортсмены перед поединком. Это поможет предотвратить подобные трагичные случаи, утверждает он.
Этой точки зрения придерживается и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. По его словам, важно разобраться, кто допустил Дадашева до соревнований и нет ли здесь врачебной ошибки.
Что говорили в мире бокса после смерти Дадашева
Смерть Дадашева после боя с Матиасом шокировала мир спорта. Бывший наставник Дадашева Олег Соколов предположил, что после перехода в профессиональный бокс его подопечного просто «загнали». Соколов рассказал, что российский боксер никогда не жалел себя и однажды уже останавливался в шаге от смерти.
«У него был случай, когда он стал финалистом чемпионата мира среди юниоров и поехал с ребятами отдыхать в Египет, и там он заболел вирусным менингитом. Макс собирался умирать. Я был в госпитале, сказал ему: «Макс, выздоравливай, восстановись и прекращай, тебе это не нужно». Но он боец, восстановился и начал выступать опять», — поделился Соколов.
Известный боксёр Костя Цзю уверен, что тренер должен был остановить бой раньше. В то же время многие представители этого вида спорта отметили, что вины наставника Бадди Макгрита в случившемся нет — боксёры всегда рискуют своей жизнью, выходя на бой, и предсказать последствия ударов, полученных во время поединка, невозможно.
Антидепрессанты и травля: как живет вдова Дадашева с малолетним сыном после смерти мужа
Елизавета Апушкина и Максим Дадашев познакомились в 2008 году и уже спустя месяц начали встречаться. Преградой их любви не стала ни лезгинская семья спортсмена, которая была против его девушки-атеистки, ни сомнения родителей Апушкиной насчет любви дочери к мусульманину. Через семь лет свадьба состоялась.
Фото: соцсети Елизавета Апушкина
В тот роковой день 20 июля боксер сказал, что свяжется с супругой, когда закончится бой, но он так и не позвонил. Когда Елизавета прилетела в Америку, медики почти сразу сказали ей, что надежды нет.
Маленький сын Дадашева Даниэль, очутившись в палате, стал трясти Максима. Мальчик думал, что его папа просто спит. По словам Апушкиной, ей было очень страшно в этот момент. Она провела у постели мужа одиннадцать часов и наблюдала, как врачи пытаются заставить его сердце биться.
Долгое время Елизавета принимала антидепрессанты и только с их помощью могла взаимодействовать с миром. В социальных сетях ее преследовали хейтеры, которые критиковали внешний вид девушки и ее татуировки. Вдова Дадашева до сих пор старается не реагировать на нападки и испытывает по отношению к ненавистникам лишь жалость.
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Екатерина Коршунова