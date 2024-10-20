Сын Кости Цзю Тим нокаутом проиграл россиянину Муртазалиеву в бою за титул IBF

Фото: istockphoto/FOTOKITA
Сын легендарного Константина Цзю Тим, выступающий за Австралию, техническим нокаутом проиграл российскому боксёру Бахраму Муртазалиеву в поединке за титул чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг).
Бой состоялся в американском городе Орландо, сообщает «Спорт-Экспресс». Старший сын легендарного Кости Цзю перед поединком рассматривался как фаворит. Победа над уроженцем Грозного Муртазалиевым открывала перед австралийским боксёром с российскими корнями путь к объединительному бою за несколько поясов с Себастьяном Фундорой. В марте нынешнего года Тим проиграл ему раздельным решением судей и уступил чемпионские пояса по версиям WBC и WBO.
Фото: istockphoto/Kalawin
Дополнительную мотивацию русскому австралийцу должно было придать присутствие в зале его легендарного отца. Костя Цзю впервые решил вживую посмотреть на поединок старшего сына. Однако чемпион по версии IBF Муртазалиев имел на этот счёт своё собственное мнение, отличное от того, которое царило в окружении Тима Цзю. Уже в начале боя российский боксёр провёл несколько жёстких ударных серий, а во втором раунде он трижды ронял соперника на настил ринга. Ошибки Цзю, которыми умело пользовался чемпион, вынудили секундантов в третьем раунде выбросить на ринг полотенце, чтобы избежать тяжёлого нокаута. Пояс IBF остался у россиянина.
«До великого отца — как до луны», — сошлись во мнении специалисты и болельщики, глядя на поверженного Тима. Конечно, на глазах у папы потерпеть такое фиаско вдвойне обидно. Теперь на счету непобеждённого Муртазалиева 23 победы, 16 из которых он одержал нокаутом. В 24 поединках Тима Цзю это поражение стало вторым. К его чести, он не стал искать оправданий, заявив, что он всегда готов умереть на ринге, но в этом бою Бахрам был лучше и заслуженно остался чемпионом.
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Фото: istockphoto/Kalawin
Дополнительную мотивацию русскому австралийцу должно было придать присутствие в зале его легендарного отца. Костя Цзю впервые решил вживую посмотреть на поединок старшего сына. Однако чемпион по версии IBF Муртазалиев имел на этот счёт своё собственное мнение, отличное от того, которое царило в окружении Тима Цзю. Уже в начале боя российский боксёр провёл несколько жёстких ударных серий, а во втором раунде он трижды ронял соперника на настил ринга. Ошибки Цзю, которыми умело пользовался чемпион, вынудили секундантов в третьем раунде выбросить на ринг полотенце, чтобы избежать тяжёлого нокаута. Пояс IBF остался у россиянина.
«До великого отца — как до луны», — сошлись во мнении специалисты и болельщики, глядя на поверженного Тима. Конечно, на глазах у папы потерпеть такое фиаско вдвойне обидно. Теперь на счету непобеждённого Муртазалиева 23 победы, 16 из которых он одержал нокаутом. В 24 поединках Тима Цзю это поражение стало вторым. К его чести, он не стал искать оправданий, заявив, что он всегда готов умереть на ринге, но в этом бою Бахрам был лучше и заслуженно остался чемпионом.
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Александр Бойцов