Сын Кости Цзю Тим нокаутом проиграл россиянину Муртазалиеву в бою за титул IBF

Выступающего за США в танцах на льду российского фигуриста Ивана Десятова отстранили от участия в турнирах из-за ненадлежащего поведения. Об этом сообщила пресс-служба Американского центра безопасного спорта. Подробные обстоятельства случившегося не раскрываются, известно, что решение об отстранении вступило в силу 18 октября.