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Сын Кости Цзю Тим нокаутом проиграл россиянину Муртазалиеву в бою за титул IBF

20 октября 2024, 10:12
Фото: istockphoto/FOTOKITA

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Сын легендарного Константина Цзю Тим, выступающий за Австралию, техническим нокаутом проиграл российскому боксёру Бахраму Муртазалиеву в поединке за титул чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг).
Бой состоялся в американском городе Орландо, сообщает «Спорт-Экспресс». Старший сын легендарного Кости Цзю перед поединком рассматривался как фаворит. Победа над уроженцем Грозного Муртазалиевым открывала перед австралийским боксёром с российскими корнями путь к объединительному бою за несколько поясов с Себастьяном Фундорой. В марте нынешнего года Тим проиграл ему раздельным решением судей и уступил чемпионские пояса по версиям WBC и WBO.

Фото: istockphoto/Kalawin



Дополнительную мотивацию русскому австралийцу должно было придать присутствие в зале его легендарного отца. Костя Цзю впервые решил вживую посмотреть на поединок старшего сына. Однако чемпион по версии IBF Муртазалиев имел на этот счёт своё собственное мнение, отличное от того, которое царило в окружении Тима Цзю. Уже в начале боя российский боксёр провёл несколько жёстких ударных серий, а во втором раунде он трижды ронял соперника на настил ринга. Ошибки Цзю, которыми умело пользовался чемпион, вынудили секундантов в третьем раунде выбросить на ринг полотенце, чтобы избежать тяжёлого нокаута. Пояс IBF остался у россиянина.

«До великого отца — как до луны», — сошлись во мнении специалисты и болельщики, глядя на поверженного Тима. Конечно, на глазах у папы потерпеть такое фиаско вдвойне обидно. Теперь на счету непобеждённого Муртазалиева 23 победы, 16 из которых он одержал нокаутом. В 24 поединках Тима Цзю это поражение стало вторым. К его чести, он не стал искать оправданий, заявив, что он всегда готов умереть на ринге, но в этом бою Бахрам был лучше и заслуженно остался чемпионом.

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«Краснодар» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:0
«Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 0:3 в матче 12 тура ПРЛ
19 октября 2024, 21:49

Фото: Риа Новости/ Александр Вильф

Во время одного из важнейших матчей 12-го тура Российской премьер-лиги по футболу «Спартак», выступавший принимающей стороной, проиграл «Краснодару» со счётом 0:3.
Футбольная команда «Краснодар» под тренерством Мурада Мусаева выиграла девять турниров подряд. Сейчас она на первом месте. «Краснодар» даже обошёл петербургский «Зенит».

На футбольной встрече в Москве голами в составе команды «Краснодар» отметились Кевин Ленини (8-я минута) и Виктор Са (45). Футболист проигравшей команды Хесус Медина забил в свои ворота (90 6).

Для «Спартака» это был один из самых неудачных матчей за весь сезон, но команда не отчаивается и ставит перед собой амбициозные цели.

Двенадцатый тур Российской премьер-лиги завершится уже 20 октября. В крайний день соревнований на поле встретятся «Оренбург» и «Крылья Советов», Рубин» и «Динамо».

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#футбол
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Кассьерра о матче «Зенита» с «Акроном»: Мы показали тот футбол, который хотели
19 октября 2024, 16:29

Фото: iStock/Pixfly

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал крупную победу своей команды в матче с «Акроном», проходящем в рамках РПЛ.
Он отметил, что в ходе игры «Зенит» показал тот футбол, который хотел продемонстрировать.

«Мы сделали всё, чтобы навязать «Акрону» свою игру, агрессивно играли в нападении, делали всё, чтобы не дать им показать свой футбол. Мы проиграли здесь в кубковом матче, поэтому постарались исправить недоработки. Не во всех матчах удаётся показывать такую результативность. Главное, что с первых минут мы показывали тот футбол, который хотели показать. Победили, сейчас все мысли – о «Локомотиве», – поделился в беседе с Metaratings.ru Кассьерра.

Напомним, матч «Зенита» с «Акрона» завершился победой первого со счётом 5:0.

Ранее заслуженный тренер России Александр Тарханов заявлял о том, что в чемпионской гонке за титул победителя РПЛ будут бороться шесть команд.

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#футбол
#матч
#рпл
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#рф
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Карпов: капитан «Зенита» Сантос может получить гражданство России
19 октября 2024, 16:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Бразильский капитан петербургского ФК «Зенит» Дуглас Сантос может получить гражданство России, заявил футбольный журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. По его словам, процедура получения гражданства бразильцем началась уже несколько месяцев назад, для этого игроку выдали положительную характеристику в Российском футбольном союзе (РФС).
«Сейчас тему изучают на самом верху и на 99,9% по ней будет позитивное решение. Возможно даже в этом году», — написал он.
По словам Карпова, с момента вступления в «Зенит» в 2019 году Сантос больше не ездил в родную для него сборную Бразилии, а в 2021 году он и вовсе говорил, что с удовольствием играл бы в составе российской сборной.

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#сборная россии
#спорт
#футбол
#бразилия
#гражданство
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Глушаков не рекомендовал сборной РФ проводить пустой тренировочный сбор
19 октября 2024, 16:20

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что отечественной национальной команде лучше играть хоть с кем-то, чем проводить пустые тренировочные сборы.
«Сейчас сборной России тяжело находить соперников и играть с командами уровня Лиги наций. Приходится играть с теми, кто соглашается. Товарищеский матч с любым соперником, даже если это Бруней и Сирия, это лучше, чем провести пустой тренировочный сбор без игр. Надо помнить и о рейтинговых очках ФИФА за эти матчи, надо набирать эти очки и выползать нам наверх», – высказал своё мнение в беседе с Metaratings.ru Глушаков.

Ранее Денис Глушаков заявлял, что может завершить карьеру после окончания текущего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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#спорт
#сборная россии
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Фигуриста Десятова отстранили от турниров в США из-за ненадлежащего поведения
19 октября 2024, 11:47

Фото: iStock/vkovalcik

Выступающего за США в танцах на льду российского фигуриста Ивана Десятова отстранили от участия в турнирах из-за ненадлежащего поведения. Об этом сообщила пресс-служба Американского центра безопасного спорта. Подробные обстоятельства случившегося не раскрываются, известно, что решение об отстранении вступило в силу 18 октября.
Ивану Десятову 23 года, выступает в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. Родился в Москве, до 2021 года выступал за Россию, затем за Белоруссию, с 2022 года — за США.

Пару Десятова и Флорес заменят Аннабель Мороза и Джеффри Чен. Раньше Морозова также выступала за Россию.

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#спортсмены
#фигурное катание
#ледовая арена
#инцидент
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Артём Дзюба травмировался в начале матча с «Зенитом»
Футболист «Акрона» Дзюба получил травму и был заменен на девятой минуте матча
18 октября 2024, 19:03

Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов

Во время двенадцатого тура чемпионата России по футболу Артём Дзюба получил травму и был заменен.
Нападающий тольяттинского клуба «Акрон» был вынужден покинуть футбольный матч против петербургского «Зенита» из-за болезненных ощущениях в мышцах ноги. Подробности травмы Дзюбы и примерные даты восстановления Артёма будут известны только после тщательного осмотра врачей.

36-летнего Дзюбу на поле заменил 22-летний Жилсон Беншимол.

Артём Дзюба стал постоянным игроком футбольного клуба «Акрон» 12 сентября. За текущий сезон нападающий отыграл пять футбольных матчей. В них он забил один гол и отдал три передачи мяча.

Ранее Дзюба представлял «Зенит» с 2015 по 2022 год. Нападающий забил в ворота противников 108 мячей в 249-ти матчах. Он становился чемпионом России четыре раза вместе с клубом.

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#матч
#травмы
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Гаджиев: «Краснодар» и «Спартак» примерно одного потенциала
18 октября 2024, 18:44

Фото: iStock/matimix

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Краснодар» в Российской Премьер-Лиге, отметив, что команды почти равны по уровню потенциала.
«Обе команды примерно одного потенциала, нельзя сказать, что кто-то заметно сильнее. «Краснодар» играет более ровно, у них нет таких срывов, которые были у «Спартака». Москвичи здорово смотрелись в Санкт-Петербурге в матче против «Зенита». И в игре против «Динамо» «Спартак» выглядел убедительно», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Гаджиев.

Он добавил, что в этом матче многое будет зависеть от лидеров команд.

Напомним, матч «Краснодара» и «Спартака» в рамках тура РПЛ состоится в субботу, 19 октября, в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

Ранее бывший нападающий «Зенит» и «Спартака» Дмитрий Радченко заявлял, что в грядущем матче с «Краснодаром» красно-белые могут вполне считаться фаворитами.

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#матч
#спартак
#рпл
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#спорт
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Аршавин: Цифровизация футбола будет происходить быстрее
18 октября 2024, 18:36

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший полузащитник сборной России, амбассадор Российского футбольного союза Андрей Аршавин прокомментировал форматы медиа-освещения футбольных матчей и отметил, что цифровизация этого вида спорта будет только ускоряться со временем.
«Я за классический подход. Как футболист, я бы не хотел, чтобы в раздевалку заходили журналисты. Но это касается тех матчей, когда ты играешь за деньги, трофеи, титулы. Когда мы участвуем в Матче легенд, и спортивная составляющая не первостепенна, журналисты сидят рядом с нами в раздевалке, а рядом тренер даёт установку. Интеграция информационных технологий и медиа в игру, процесс матча, жизнь команды будет неотвратимо увеличиваться. Цифровизация футбола как спорта номер один в мире будет происходить быстрее», – приводит Metaratings.ru слова Аршавина.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что единственное изменение касательно российского футбола, которое он бы очень хотел, это восстановление российской сборной в международных турнирах и еврокубках.

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Тарханов раскрыл, кто поборется за чемпионство в РПЛ
Тарханов заявил о борьбе за чемпионства в РПЛ шести команд
18 октября 2024, 18:26

Фото: iStock/FotografieLink

Заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил о том, что в чемпионской гонке за титул победителя РПЛ будут бороться шесть команд.
«За чемпионство в РПЛ будут бороться шесть команд. «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», – спрогнозировал в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Напомним, в настоящее время в турнирной таблице РПЛ после 11 туров «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 27 очков и занимают первое и второе места соответственно.

Ранее бывший нападающий «Зенит» и «Спартака» Дмитрий Радченко заявил, что в грядущем матче с «Краснодаром» красно-белые могут вполне считаться фаворитами. Он также допустил, что во время игры инициативой будет владеть также «Спартак».

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#спорт
#рпл
#игры
#футбол
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