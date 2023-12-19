Вяльбе считает согласие лыжницы Фалеевой ехать на Игры без флага неожиданным

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«Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли», — сказала Елена Вяльбе.
«Олимпиада — это такое мероприятие, которое, возможно, случится у тебя один раз в жизни», —говорила лыжница.В сентябре Елена Вяльбе сказала. что без флага и гимна россиянам не нужно участвовать в Олимпийских играх.
«И моя позиция не поменяется», — подчеркивала тогда Вяльбе.Условия допуска для российских спортсменов унизительны. Таким мнением с ТАСС поделилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.
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