Камилу Валиеву исключили из сборной по фигурному катанию из-за допинга

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В связи с обнаружением в организме фигуристки Камилы Валиевой допинга, её исключили из состава российской сборной по фигурному катанию. Об этом сообщил генеральный директор российской Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган.
Оказалось, что в организме фигуристки были обнаружены запрещенные препараты триметазидин, экдистерон и гипоксен. Представители спортсменки утверждали, что запрещенные препараты попали в её организм случайно, в том числе вместе с клубничным десертом, приготовленным её дедушкой.
Валиева утверждает, что не принимала допинг сознательно и старалась следовать правилам РУСАДА.
Ранее, 29 января, спортсменку дисквалифицировали на четыре года, найдя у неё в крови только триметазидин. Командное золото России, выигранное на Олимпиаде в Пекине, тогда было передано американским спортсменам.
Камила Валиева - российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Её тренером была Этери Тутберидзе.
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Камила Валиева - российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Её тренером была Этери Тутберидзе.
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Сергей Калугин