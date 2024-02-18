Дисквалифицированная за допинг фигуристка Валиева станет певицей

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Фигуристка Камила Валиева и певица Mia Boyka записали совместную песню, которую представят публике 26 апреля, в день рождения спортсменки. Об этом заявил телеведущий Азамат Мусагалиев в шоу «Кстати».
«26 апреля выйдет трек с Камилой Валиевой. Трек будет выполнен в стиле современной детской считалочки», — рассказал комик, представляя гостью выпуска Mia Boyka.Напомним, что 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение по допинговому скандалу, в центре которого оказалась Камила Валиева. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года и лишили всех наград, начиная с 25 декабря 2021 года.
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