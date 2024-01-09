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Канадский фигурист отказался от участия в турнире из-за обвинений в насилии

Фигурист Сёренсен отказался от чемпионата Канады из-за обвинений в изнасиловании
09 января 2024, 23:59
Канадец Николай Сёренсен и его партнерша Лоранс Фурнье-Бодри отказались участвовать в национальном чемпионате Канады по фигурному катанию после того, как Сёренсена обвинила в сексуальном насилии бывшая американская фигуристка.
Экс-спортсменка, чье имя не разглашается, заявила, что Сёренсен совершил насилие над ней 21 апреля 2012 года, передает РИА Новости. По ее словам, после вечеринки в квартире он удерживал ее против воли на кровати. На момент инцидента ей было 22 года, а Сёренсену — 23. Долгое время она молчала, опасаясь, что ее обвинят в клевете. Однако в июле 2023 года она решила высказать правду после прочтения высказываний Сёренсена о важности безопасности женщин в фигурном катании.

«Я считаю, что каждый должен чувствовать себя в безопасности как на льду, так и за его пределами. Поддержка и позитивная атмосфера в спорте необходимы для всех. Я осведомлен об обвинениях, но они ложные, и я настроен на их опровержение. Мы с Лоранс приняли решение не участвовать в национальном чемпионате в Калгари на этой неделе. Мы не хотим стать отвлекающим фактором, когда внимание должно быть сосредоточено на спортивной состязательности», — написал Сёренсен на своей странице в Instagram*.

В настоящее время Сёренсену 34 года. Он выступает в парном фигурном катании с Лоранс Фурнье-Бодри. Они стали чемпионами Дании в 2018 года, а с 2019 представляют Канаду. В 2023 году они стали чемпионами Канады. Пара заняла девятое место на Олимпийских играх в Пекине и пятое - на Чемпионате мира в 2023 году. Сёренсен и Фурнье-Бодри планируют выступить на мировом первенстве в Монреале в марте.

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Шамиль Газизов заявил о переговорах с «Зенитом» по Москвичеву
09 января 2024, 18:15

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о том, что переговоры о возможной аренде 19-летнего вратаря «Зенита» Богдана Москвичева уже идут с командой.
«Богдан нам очень нравится. Мы считаем его одним из самых перспективных молодых вратарей России. Хотелось бы, чтобы он к нам пришел. Пока мы находимся в стадии переговоров», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Газизов.

Он отметил, что надеется на успешный итог переговоров с менеджерами «Зенита».

Ранее бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев заявил, что рост числа легионеров из Бразилии в команде, которое уже достигло десяти, вызвано, в том числе, безвыходным положением.

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#спорт
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Футболист Канищев объяснил рост числа легионеров из Бразилии в «Зените»
09 января 2024, 17:53

Фото: istockphoto.com/DragonImages

Бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев заявил, что рост числа легионеров из Бразилии в команде, которое уже достигло десяти, вызвано, в том числе, безвыходным положением.
«Зенит» находится в безвыходном положении. Он «сел» на бразильскую иглу и слезать с неё не собирается. Если есть возможность покупать средних по мировым меркам игроков из Бразилии, их будут покупать. Для РПЛ такие легионеры вполне годятся. «Зениту» для того, чтобы быть на вершине, приходится их приобретать, а других футболистов, способных играть за команду на высоком уровне, просто нет. Также это хорошая коммерческая история», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Канищев.

Кроме того, он отметил, что селекционная политика «Зенита» вызывает некоторые вопросы.

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#спорт
#рпл
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Экс-глава IBU Бессеберг отрицает связь с якобы оплаченными Россией проститутками
09 января 2024, 17:38

Фото: iStock/Motortion

Бывший глава Международного союза биатлонистов, норвежец Андерс Бессеберг отрицает, что когда-либо пользовался секс-услугами, предоставленными или оплаченными представителями России. Об этом сообщил адвокат чиновника Кристиан Йорт, слова которого приводит NRK.
Отмечается, что судебный процесс продлится до 16 февраля. По информации источника, представитель обвинения сообщила, что Бессеберг в одном из телефонных разговоров согласился на встречу с проститутками, которая была организована и оплачена российскими парламентариями.

Сторона обвинения расценивает данные действия в качестве коррупции. Сам Бессеберг свою вину не признает. При этом его также обвиняют в получении взяток в виде часов, стоимость которых составляет порядка восемнадцати тысяч долларов.

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#данные
#спорт
#суд
#обвинение
#биатлон
#проституция
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«Русский Халк» из Люберец Агаджанян установил мировой рекорд по сценическому экстриму
09 января 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Тяжелоатлет из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» установил рекорд России и мира по сценическому экстриму. Он зафиксировал достижение по продолжительности и количеству выступлений за 12 часов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«На выставке-форуме «Россия», которая продолжает работу на ВДНХ, атлет выступил с различными активностями и мастер-классами 10 часов 30 минут подряд с небольшими перерывами. Он провёл 11 выступлений, разрушив за это время 82 предмета: 66 сковородок и 16 медицинских грелок», – говорится в сообщении.
Ассистировал Агаджаняну люберецкий рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Чуприна. Также в течение всего дня атлеты совершили шесть проходов с моделями на плечах, надувая до разрыва медицинские грелки.

Рекорды Агаджаняна зафиксировала международная организация World Strongman.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные легкоатлеты стали призерами на всероссийских соревнованиях
09 января 2024, 15:43

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Три медали завоевали подмосковные легкоатлеты на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийских соревнованиях «Рождественские старты. Мемориал Э. С. Яламова» по лёгкой атлетике в помещении проходили в Екатеринбурге.

Всего в турнире приняли участие свыше 140 легкоатлетов из 32 регионов России. Московская область по итогам завоевала золотую, серебряную и бронзовые медали.

«Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту среди женщин, показав результат 1,89 метра. Вторую ступень пьедестала в беге на 3000 метров среди мужчин занял Тимофей Голоктионов, преодолев дистанцию за 8 минут 17,61 секунду. Всего 0,04 секунды не хватило Николаю Вербицкой в беге на 600 метров среди мужчин завоевал «бронзу», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что данные соревнования проводятся в Екатеринбурге уже 33 раз.

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#лёгкая атлетика
#спортсмены
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Канадский хоккеист СКА получил российское гражданство
Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство
09 января 2024, 12:54

Фото: iStock/JessAerons

Канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. Указ главы российского государства Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что в июле прошлого года Лайпсик выразил желание принять российское гражданство, в результате чего отправил письмо Путину. Его соглашение с петербургским клубом рассчитано до 30 апреля следующего года.

Примечательно, что в нашей стране помимо СКА североамериканец выступал за московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». А в текущем сезоне в четырнадцати матчах КХЛ Лайпсик набрал четыре очка.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек рассказал, когда российские спортсмены смогут вернуться к международным соревнованиям.

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Обладатель Кубка Стэнли Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам
09 января 2024, 12:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек рассказал, когда российские спортсмены смогут вернуться к международным соревнованиям. Об этом Гашек написал в социальной сети X.
По словам Гашека, российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях, пока «РФ не покинет Украину».

«Всем российским хоккеистам и чиновникам: либо вы поддерживаете специальную военную операцию, либо нет», — написал в социальной сети спортсмен.
Отмечается, что данный комментарий стал ответом на слова Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без российской сборной.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года отстранила хоккеистов РФ от участия в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

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#соревнования
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Умер чемпион мира по футболу 1974 года Беккенбауэр
08 января 2024, 19:34

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Франц Беккенбауэр скончался в 78 лет.
Футболист является одним из лучших защитников XX века, он дважды был обладателем «Золотого мяча», трижды - Кубка европейских чемпионов, а ещё Чемпионом Мира и Европы.

Будучи тренером Беккенбауэр приводил немецкую сборную к мировому чемпионству в 1990 году. Часто Беккенбауэр упоминается как футболист, изобревший амплуа футбольного либеро.

Франц Беккенбауэр провел более 400 матчей за мюнхенскую «Баварию».

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион России в составе ЦСКА Богдан Шершун скончался в возрасте 42 лет.

Экс-футболист московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер в 42 года. Об этом сообщает Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ). Причина смерти футболиста не сообщается.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Богдана. Вечная память», - сказано в сообщении.
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#спорт
#футбол
#новости
#происшествие
#спортсмены
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Тарасова раскритиковала дочь Тутберидзе и её партнёра Смолкина
Тарасова: фигуристы Дэвис и Смолкин ничего из себя не представляют
08 января 2024, 14:35

Фото: iStock/vkovalcik

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике потенциал танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
«Матч ТВ» пишет, что, по мнению Тарасовой, дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина, не демонстрируют высоких результатов.

«Они ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», —говорит Татьяна Тарасова.
Дэвис и Смолкин будут участвовать в чемпионате Европы 2024 года, который пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января. Фигуристы из России не поучаствуют в турнире из-за санкций ISU.

Ранее Skating Lesson пишет, что дочери Тутберидзе Диане Дэвис и Глебу Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила танцевальному дуэту Диана Дэвис/Глеб Смолкин сменить спортивное гражданство. Об этом написал журналист Дейв Лиз. Они получили гражданство Грузии.

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#спорт
#фигурное катание
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