Канадский фигурист отказался от участия в турнире из-за обвинений в насилии

Канадец Николай Сёренсен и его партнерша Лоранс Фурнье-Бодри отказались участвовать в национальном чемпионате Канады по фигурному катанию после того, как Сёренсена обвинила в сексуальном насилии бывшая американская фигуристка.
Экс-спортсменка, чье имя не разглашается, заявила, что Сёренсен совершил насилие над ней 21 апреля 2012 года, передает РИА Новости. По ее словам, после вечеринки в квартире он удерживал ее против воли на кровати. На момент инцидента ей было 22 года, а Сёренсену — 23. Долгое время она молчала, опасаясь, что ее обвинят в клевете. Однако в июле 2023 года она решила высказать правду после прочтения высказываний Сёренсена о важности безопасности женщин в фигурном катании.
В настоящее время Сёренсену 34 года. Он выступает в парном фигурном катании с Лоранс Фурнье-Бодри. Они стали чемпионами Дании в 2018 года, а с 2019 представляют Канаду. В 2023 году они стали чемпионами Канады. Пара заняла девятое место на Олимпийских играх в Пекине и пятое - на Чемпионате мира в 2023 году. Сёренсен и Фурнье-Бодри планируют выступить на мировом первенстве в Монреале в марте.
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«Я считаю, что каждый должен чувствовать себя в безопасности как на льду, так и за его пределами. Поддержка и позитивная атмосфера в спорте необходимы для всех. Я осведомлен об обвинениях, но они ложные, и я настроен на их опровержение. Мы с Лоранс приняли решение не участвовать в национальном чемпионате в Калгари на этой неделе. Мы не хотим стать отвлекающим фактором, когда внимание должно быть сосредоточено на спортивной состязательности», — написал Сёренсен на своей странице в Instagram*.
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Артем Кузьмин