Фигуристка Косторная прокомментировала обвинения в неоплате костюмов

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Российская фигуристка Алёна Косторная в Telegram-канал прокомментировала обвинения в свой адрес в неоплате костюмов, которые выдвинула дизайнер Алена Куклычева.
Косторная написала, что как взрослый человек рассчитывала, что вопросы решаться по-взрослому. Но этого не произошло.
Также Косторная написала, что на протяжении всего сотрудничества в качестве рекламы исправно отмечала в сторис дизайнера и её коллег-дизайнеров.
На минувшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница стали девятыми на соревнованиях спортивных пар.
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«Каcательно моего якобы «долга». Договор на пошив наших cоревновательных коcтюмов в cезоне 2023/24 заключалcя c РОО «Федерация фигурного катания г. Моcквы». Этот вопроc решаетcя c ними, а не cо мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалаcь я. Напомню, что работать федерация начнет c 9 января»,-ответила на обвинения в неоплате пошива костюмов Алёна Косторная.
«Правда, оказалось, что формат вас не устраивал, но это стало известно только сейчас. Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте», —заявила спортсменка.3 января Алёна Куклычева написала пост о прекращении работы с фигуристкой Косторной. Она опубликовала скрин переписки со спортсменкой, из которого становится понятно, что Косторная не оплатила некоторые костюмы.
На минувшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница стали девятыми на соревнованиях спортивных пар.
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Мария Фирсова