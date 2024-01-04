Фигуристка Косторная прокомментировала обвинения в неоплате костюмов

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в шведском Гётеборге сборная Канады сенсационно проиграла в четвертьфинале команде Чехии и покинула турнир значительно раньше, чем ожидалось. Канадцы останутся без медалей ЧМ впервые с 2019 года.