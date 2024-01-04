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Фигуристка Косторная прокомментировала обвинения в неоплате костюмов

Фигуристка Косторная сказала дизайнеру, что костюмы оплачивает Федерация
04 января 2024, 14:02
Фото: istockphoto/SeventyFour

Фото: istockphoto/SeventyFour

Российская фигуристка Алёна Косторная в Telegram-канал прокомментировала обвинения в свой адрес в неоплате костюмов, которые выдвинула дизайнер Алена Куклычева.
Косторная написала, что как взрослый человек рассчитывала, что вопросы решаться по-взрослому. Но этого не произошло.

«Каcательно моего якобы «долга». Договор на пошив наших cоревновательных коcтюмов в cезоне 2023/24 заключалcя c РОО «Федерация фигурного катания г. Моcквы». Этот вопроc решаетcя c ними, а не cо мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалаcь я. Напомню, что работать федерация начнет c 9 января»,-ответила на обвинения в неоплате пошива костюмов Алёна Косторная.

Также Косторная написала, что на протяжении всего сотрудничества в качестве рекламы исправно отмечала в сторис дизайнера и её коллег-дизайнеров.

«Правда, оказалось, что формат вас не устраивал, но это стало известно только сейчас. Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте», —заявила спортсменка.
3 января Алёна Куклычева написала пост о прекращении работы с фигуристкой Косторной. Она опубликовала скрин переписки со спортсменкой, из которого становится понятно, что Косторная не оплатила некоторые костюмы.

На минувшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница стали девятыми на соревнованиях спортивных пар.

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#фигурное катание
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Пловчиха Ефимова скучает по Лос-Анджелесу, но тянет её в Волгодонск
04 января 2024, 12:43

Фото: istockphoto/PeopleImages

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала «Матч ТВ» о том, что соскучилась по друзьям и атмосфере в США.
Юлия Ефимова- трехкратный призером Олимпийских игр, обладательница шести золотых медалей чемпионатов мира и семи чемпионатов Европы. Спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов.

С 2011 года Юлия Ефимова проживает и тренируется в Америке.

Спортсменка рассказала, что сильно скучает по океану, рядом с которым часто гуляла. Ей этого не хватает. В США у Юлии есть друзья, с которыми она ездит кататься на сноуборде.

«Но чем нравится Волгодонск — у нас очень много маленьких речушек, каналов, Цимлянское водохранилище. Я туда постоянно выезжаю и гуляю с Джаспером. Смотрю закаты, встречаю рассветы, вот эта вся романтика», — поделилась Юлия Ефимова.

По словам спортсменки, Волгодонск и Лос-Анджелес довольно разные, чтобы их сравнивать.

«Все равно меня тянет в Волгодонск, к моему детству и простоте. Мы даже когда едем на базу отдыха, то выбираем самое простое жилье. Мне нужно, чтобы рядом были Дон, разбитая палатка и стол, где можно разложить еду. Поставил мангал, пожарил шашлыки, и всё»,-рассказала Юлия Ефимова.
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Шахматист Хисматуллин рассказал, как воспринял отказ поляка Дуды пожимать руку
04 января 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Nadezhda1906

Российский гроссмейстер Денис Хисматуллин прокомментировал отказ поляка Яна-Кшиштофа Дуды пожимать руку на чемпионате мира по быстрым шахматам.
На чемпионате мира по быстрым шахматам едва не разгорелся скандал с политическим оттенком. Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался от традиционного рукопожатия перед игрой с игроком из России Денисом Хисматуллиным.

На видео, которое опубликовал портал Global Happenings, можно заметить, как россиянин подходит к шахматному столику, за которым уже сидит Дуда и протягивает ему руку в качестве традиционного приветствия. Однако тот только делает отрицательный жест, хотя и благожелательно улыбается при этом.

«Я, конечно, с ним не согласен, но уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и с моей деятельностью вне шахматной доски», — передаёт слова Хисматуллина ТАСС.
Хисматуллин не собирается обращаться в Комиссию по этике и требовать дисквалификации соперника.

«Поверьте, что я не оскорбился и уж точно не получил морального вреда, после которого не смог ни спать, ни есть», — сказал в заключении шахматист.
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#шахматы
#спорт
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Ренан из «Зенита» уйдёт в аренду в бразильский «Интернасьонал»
04 января 2024, 10:32

Фото: Rost-9D/istockphoto

Защитник «Зенита» Роберт Ренан сезон продолжит в бразильском футбольном клубе «Интернасьонал».
Об этом пишут в Telegram-канале петербургского футбольного клуба.

Арендное соглашение с 20-летним футболистом будет действительно до конца сезона-2024 в Бразилии.

Ренан оказался в «Зените» в январе 2023 года. Он перешёл туда из бразильского «Коринтианса», воспитанником которого является. За «Зенит» бразильский игрок сыграл 18 матчей без результативных действий.

По оценкам портала Transfermarkt, игрок стоит 9 млн евро.

Ранее бывший полузащитник испанской «Сарагосы» , питерского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов ответил на вопрос, кого он считает главным «чушпаном» в отечественном футболе. По мнению бывшего супруга Татьяны Булановой, это нападающий «Спартака» Александр Соболев.

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#футбол
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#новости
#спортсмены
#санкт-петербург
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В ФИДЕ высказались о наказании Дуды за отказ от рукопожатия с россиянином
03 января 2024, 17:34

Фото: istockphoto/NiseriN

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изучает возможность наказания польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды за отказ от рукопожатия с россиянином Денисом Хисматуллиным во время чемпионата мира по быстрым шахматам.
РБК сообщает, что в ФИДЕ сообщили, что рукопожатие не обязательное условие для шахматистов, а отказ от него приводит к автоматическим санкциям.

«Это может произойти только в случае, если соперник, которому отказались жать руку, потребует этого от Комиссии по этике. В ситуации с Дудой и Хисматуллиным таких заявлений не поступало», — сказали в ФИДЕ.
В Федерации шахмат России пожалели о поведении поляка.

«Жаль, что лучший шахматист Польши так себя ведет», —заявил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин призывает Международную федерацию шахмат (FIDE) назначить наказание польскому гроссмейстеру Яна-Кшиштофу Дуде.

Польский шахматист отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину во время чемпионата мира по быстрым шахматам, пишет »Матч ТВ».

«Я считаю, что FIDE должна реагировать на подобные случаи. Тот, кто не хочет пожимать руку, должен понести наказание — получить предупреждение или поражение в партии», —прокомментировал случившееся Сергей Карякин.
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Гашек прокомментировал отказ шахматиста Дуды пожимать руку россиянину

Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину
#спорт
#шахматы
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Карякин призывает наказать гроссмейстера Дуду из-за отказ пожать руку россиянину
03 января 2024, 16:57

Фото: istockphoto/Andy Cossins

Российский гроссмейстер Сергей Карякин призывает Международную федерацию шахмат (FIDE) назначить наказание польскому гроссмейстеру Яна-Кшиштофу Дуде.
Польский шахматист отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину во время чемпионата мира по быстрым шахматам, пишет »Матч ТВ».

«Я считаю, что FIDE должна реагировать на подобные случаи. Тот, кто не хочет пожимать руку, должен понести наказание — получить предупреждение или поражение в партии», —прокомментировал случившееся Сергей Карякин.
Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился ничьей. Дуда мог быть оказаться дисквалифицированным за отказ от рукопожатия, но российский спортсмен решил не подавать жалобу.

В прошлом году FIDE решила лишить российских и белорусских шахматистов возможности выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран.

Совет FIDE ранее дал разрешение ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Знаменитый в прошлом чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек прокомментировал отказ польского гроссмейстера Дуды пожимать руку россиянину Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. По словам Доминатора, как его называли в бытность игроком, поляк поступил правильно.

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#спорт
#шахматы
#новости
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Гашек прокомментировал отказ шахматиста Дуды пожимать руку россиянину
Гашек назвал верным ходом отказ шахматиста Дуды пожимать руку россиянину
03 января 2024, 14:09

Фото: istockphoto/PeopleImages

Знаменитый в прошлом чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек прокомментировал отказ польского гроссмейстера Дуды пожимать руку россиянину Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. По словам Доминатора, как его называли в бытность игроком, поляк поступил правильно.
Такая позиция чешского хоккеиста совсем не удивляет, так как он уже давно прославился своими русофобскими высказываниями и подчёркнуто антироссийской позицией. В частности, он обращался к боссам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с призывом платить Украине деньги за то, что в лиге играют россияне и таким образом рекламируют свою страну. Понятно, что руководители хоккейной организации прекрасно умеют считать деньги и вовсе не намерены отказываться от игроков из России, на которых ходят зрители и которые обеспечивают доход и процветание всей НХЛ.

Что касается ситуации на шахматном чемпионате, то следует отметить, что россиянин повёл себя очень достойно и благородно. Он не стал устраивать скандал, а напротив отказался писать жалобу на поляка. В противном случае Дуде могла грозить дисквалификация за нарушение принципов честной игры, закреплённой в регламенте. Да и польский шахматист не делал никаких угрожающих жестов в отличие, например, от украинской фехтовальщицы Харлан, которая выставила саблю навстречу россиянке Смирновой, когда та шагнула ей навстречу с протянутой для приветствия рукой.

«О, спорт, ты — мир!». Какая-то смутно знакомая, но сейчас, кажется, совершенно забытая фраза. То мракобесие и русофобия, которые царят в умах и поступках спортивных чиновников по отношению к россиянам, к спорту не имеют никакого отношения.

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Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину
#спорт
#деньги
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#нхл
#скандал
#нарушение
#россияне
#игры
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Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину
03 января 2024, 13:05

Фото: istockphoto/Nadezhda1906

На чемпионате мира по быстрым шахматам едва не разгорелся скандал с политическим оттенком. Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался от традиционного рукопожатия перед игрой с игроком из России Денисом Хисматуллиным.
На видео, которое опубликовал портал Global Happenings, можно заметить, как россиянин подходит к шахматному столику, за которым уже сидит Дуда и протягивает ему руку в качестве традиционного приветствия. Однако тот только делает отрицательный жест, хотя и благожелательно улыбается при этом.

Отмечается, что за отказ от традиционного обмена рукопожатиями поляк мог быть дисквалифицирован, поскольку такой поступок нарушает принципы честной игры, закреплённые в регламенте. Однако Хисматуллин повёл себя благородно и не стал подавать жалобу. В итоге партия между ними закончилась вничью.

В публикации также упоминается, что Денис вместе с другим известным российским шахматистом Сергеем Карякиным неоднократно доставлял гуманитарную помощь жителям Донбасса.

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#помощь
#видео
#портал
#партия
#игры
#шахматы
#чемпионат
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Овечкин сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки
03 января 2024, 10:49

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Питтсбург Пингвинз» российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою восьмую шайбу в сезоне. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 64 голов.
Результативность капитана столичной команды в нынешнем сезоне оставляет желать много лучшего, пишет «Спорт Экспресс». Недавно он установил свой личный антирекорд, когда не мог забить в 14 матчах подряд. Но в матче с «Питтсбургом» Овечкин был хорош, напоминая самого себя в лучшие годы. 38-летний россиянин забросил свою 830-ю шайбу в НХЛ.

Александр Великий, как его прозвали болельщики и журналисты, этим голом принёс своей команде победу. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу «Вашингтона». Уэйн Гретцки, которого называли просто Великий, забросил за карьеру 894 шайбы в ворота соперников. Погоня, за которой следит весь мир, продолжается.

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#спорт
#журналисты
#матч
#нхл
#экспресс
#мир
#овечкин
#хоккей
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Канадцы впервые с 2019 года останутся без медалей молодёжного ЧМ по хоккею
02 января 2024, 20:24

Фото: istockphoto/AlenaLitvin

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в шведском Гётеборге сборная Канады сенсационно проиграла в четвертьфинале команде Чехии и покинула турнир значительно раньше, чем ожидалось. Канадцы останутся без медалей ЧМ впервые с 2019 года.
Молодёжные хоккейные форумы традиционно славились эпичными противостояниями сборных СССР (а позже — России) и Канады, пишет «Спорт Экспресс». Игры получались такими яркими, что российские зрители были готовы смотреть их даже глубокой ночью, если турнир, например, проходил за океаном и вмешивалась разница во времени. Гретцки, Лемье, Халл, Кросби, Малкин, Овечкин, Кузнецов и Ковальчук, сильно проявившие себя на молодёжном уровне, стали настоящими звёздами и во взрослом хоккее.

После отстранения российских команд турнир потерял едва ли не половину своей привлекательности, что очень наглядно продемонстрировало значительное сокращение зрительской аудитории, как на стадионах, так и у телеэкранов. В отсутствие главного конкурента в лице сборной России канадцы в основном рассматривали молодёжный чемпионат мира как лёгкую тренировку в игровом режиме. Чаще всего страна Кленового листа и вправду достаточно легко забирала золотые медали.

Тем удивительнее результат нынешнего чемпионата. Сборная Канады не только не добралась до матчей, в которых будут разыграны медали, но и вылетела на очень ранней стадии — в 1/4 финала. Обидчиком родоначальников хоккея стала сборная Чехии. Матч закончился со счётом 3:2 в её пользу. Чехи одержали победу благодаря дублю Якоба Штанцля и шайбе Томаша Цибулки. Кроме того, в первом периоде нападающий Доминик Рымон не реализовал буллит. У канадцев отличились Мэтью Вуд и Джейк Фурлонг. Многократные победители турнира едут домой уже после первой стадии плей-офф.

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