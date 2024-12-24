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Каширянки завоевали награды турнира по стрельбе из пневматической винтовки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Две представительницы городского округа Каширы заняли призовые места на открытом турнире по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвящённом Дню Героев Отечества, соревнования проводились в Климовске округа Подольск, сообщает пресс-служба администрации Каширы.
«В команде Каширы выступали десять человек. Стрельба велась с дистанции десять метров из положения сидя (стоя) по спортивным мишеням. По итогам турнира каширянка Полина Шурмина заняла второе место в категории «девочки 2011-2013 годов рождения», а Елизавета Сас — третье место в категории «женщины 2007 года рождения и старше», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира



Кроме того, ещё одна представительница Каширы — Ольга Медведева — заняла почётное четвёртое место в возрастной группе «девушки 2008-2010 годов рождения».

Победителям вручили медали, кубки и грамоты.

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#спорт
#кашира
#стрельба
#награды
Top Dog обвинили в необъективном судействе
Кулачник Ионов обвинил организацию Top Dog в необъективном судействе
24 декабря 2024, 11:34

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Кулачный боец Игорь «Имеля» Ионов обвинил организацию Top Dog в необъективном судействе. По его словам, после последнего боя у него возникли сомнения, стоит продолжать выступать на этой площадке.
«Не знаю, если ли смысл в организации Top Dog, когда главный рефери Сиденко. Не знаю, если ли смысл оставаться в Top Dog, когда так судят? Главный судья предвзято относится и бьет после боя. Если бы я проиграл бой, я бы признал», — посетовал боец в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в субботу, 21 декабря, в Москве состоялся турнир Top Dog 33. На нем прошел бой Олега Фомичева и Игоря Ионова, который проиграл по итогам пяти раундов. Под конец мероприятия зрители стали освистывать победителя, выражая поддержку «Имеле».

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Титов: без России международная гимнастика бедная и блеклая
24 декабря 2024, 11:31

Фото: iStock/sportpoint

Без России международная гимнастика выглядит бедно и блекло, заявил первый вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Василий Титов. По его словам, эта спортивная дисциплина в стране стала лишь лучше за 2024 год.
«Она становится лучше, в ней появляются новые люди. Происходит естественный процесс смены спортсменов сборной, но в целом я считаю нашу гимнастику очень перспективной. Без России международная гимнастика бедная и блеклая. И художественная, и спортивная. Все это прекрасно понимают», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, недавно стало известно, что России разрешили участвовать в международных соревнованиях с 1 января 2024 года. Однако для этого они должны будут получить специальные допуски, а также выступать без флага и гимна России.

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#гимнастика
#лёд
#люди
#спорт
#соревнования
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Глава RCC о конфликте Федора Емельяненко и Александра Шлеменко: бой маловероятен
24 декабря 2024, 11:20

Фото: iStock/maria zheleznova

Глава RCC Николай Клименко высказался о перспективах боя между четырехкратным чемпионом мира по ММА Федором Емельяненко и бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко. По его словам, бой между ними маловероятен.
«Мне не особо нравится, когда два таких фундаментальных бойца для российских ММА не могут что-то поделить. Конфликт разрешится, но не хотелось бы его разрешать в клетке. Их бой маловероятен», — пояснил Клименко в интервью MMA.Metaratings.ru.
Глава лиги также раскрыл, что Шлеменко связывался с ним и интересовался, можно ли организовать такой бой. Однако Клименко отказался, отметив, что это не тот поединок, «на котором хотелось бы играть», особенно учитывая, что Емельяненко уже 48 лет.
«Зачем решать конфликты так, когда можно прийти к общему знаменателю, созвониться и решить все вопросы», — подчеркнул он.
Напомним, что 14 декабря на турнире RCC 21 Александр Шлеменко одержал победу над Анатолием Токовым раздельным решением судей. Перед боем и после него «Шторм» с негативом высказался про команду Fedor Team, которая вылилась во взаимные упреки с Федором Емельяненко.

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#конфликт
#шторм
#интервью
#бокс
#борьба
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«Лед тронулся»: гендиректор ЦСКА о российском футболе и международной арене
24 декабря 2024, 11:17

Фото: iStock/FotografieLink

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что лед тронулся и есть основания говорить, что произойдут положительные изменения в вопросе возвращения российских футболистов на международную арену. По его словам, хоть и подобные вопросы сродни гаданию на кофейной гуще, он полагает, что «подвижки» в этом направлении следует ждать в 2025 году.
«Я общаюсь с коллегами из УЕФА, вхожу в комитет по лицензированию — вижу, насколько меняется риторика, отношение к ситуации в целом. Полагаю, потихонечку лед тронулся. Основания, чтобы говорить, что произойдут изменения в лучшую сторону, есть», — поделился Бабаев в беседе с «РБ Спорт».
Ранее Елена Вайцеховская раскритиковала один из критериев допуска российских фигуристов к квалификации на ОИ-2026 в нейтральном статусе. По ее словам, спорным является пункт, согласно которому выступить на Играх смогут только те спортсмены, кто будет добывать путевки в Милан на сентябрьском турнире в Пекине. Споры возникли также насчет пунктов о возможности заявить только одного спортсмена и запрет на общение с прессой.

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Велосипедистка Ушакова из Подмосковья взяла медаль международных соревнований
24 декабря 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Александра Ушакова выиграла серебряную медаль на финальном этапе «Ипподром» международной серия ФВСР по велокроссу 2024–2025 годов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Александра Ушакова поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в дисциплине «велокросс». Золотую медаль в этом заезде завоевала представительница Чувашии, а бронзу — спортсменка из Удмуртии», — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что это уже третья серебряная медаль Александры Ушаковой на этом турнире — первые две она завоевала на втором и третьем этапах.

Этап «Ипподром» международной серии ФВСР по велокроссу 2024–2025 годов проводился в столице Адыгеи Майкопе 21-22 декабря.

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#велогонка
#велоспорт
#медаль
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал пятую победу в чемпионате России
24 декабря 2024, 09:01

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал пятую победу подряд в прошедшем туре чемпионата России, обыграв одного из лидеров Суперлиги — калининградский «Локомотив», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Потрясающая победа в финальном матче уходящего года! Наше "Заречье“ в Калининграде выиграло у серебряного призера страны — „Локомотива“ — 3:2. Пятая победа подряд!» — написал в соцсетях министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Благодаря этой победе волейболистки из Подмосковья смогли занять позицию на четвёртом месте в турнирной таблице российского чемпионата.

«Девчонки, поздравляю с потрясающей победой в выездной игре! Пятой подряд! Спасибо за незабываемые эмоции. Вы умницы! Так держать!» — подчеркнул депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Колунов.

Следующий матч ВК «Заречье-Одинцово» проведёт на домашней арене. Игра станет первой в 2025 году. 6 января подмосковная команда встретится с саратовским «Протоном». Матч начнётся в 17:00.

Суперлига чемпионата России по волейболу проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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WBC отстранила боксеров Усика и Фьюри по медицинским показателям
23 декабря 2024, 21:00

Фото: iStock/ Kalawin

Руководство Всемирного боксерского совета (WBC) решило отстранить от поединков украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри после реванша, передал Bloody Elbow.
Дисквалификация продлиться 36 дней. Чтобы не допустить медицинских осложнений у украинца и британца, руководство Всемирного боксерского совета приняло такое решение.

В ночь с 21 на 22 декабря Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри в 12-раундовом поединке. Украинский спортсмен защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Первый бой Усика и Фьюри был 19 мая и также закончился победой украинца. Для британского спортсмена то поражение стало первым на профессиональном ринге за 35 боев. Украинец на данный момент остается непобежденным.

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#спортсмен
#бокс
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Фигурист Дикиджи: не думаю о допуске российских спортсменов до отбора на ОИ-2026
23 декабря 2024, 20:15

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Фигурист Владислав Дикиджи заявил, что даже не думает о решении Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских спортсменов до отбора на ОИ-2026. По его словам, размышлять о подобных вещах не дают внутрироссийские соревнования.
«Как отношусь? Честно? Вообще не думаю об этом. Не отошел до конца от соревнований, а в этом состоянии желание одно: не думать о фигурном катании хотя бы пару дней. Тем более что у нас после чемпионата России даже отдыха не будет. Возвращаемся — и сразу снова на лед», — пояснил фигурист в интервью RT.
В то же время четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил, что российские фигуристы должны все равно соревноваться, даже при условии урезанных составов. Так он в беседе с «РБ Спорт» прокомментировал решение ISU допускать лишь по одному спортсмену или паре в каждой дисциплине фигурного катания.
«Боятся они только одного: если мы приедем полными составами в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами, поэтому надо ехать на таких условиях», — подчеркнул Тихонов.
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#спорт
#лёд
#интервью
#фигурист
#фигурное катание
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В минском «Динамо» назвали причины поражения «Спартаку»
Хоккеист Бориков: «Динамо» проиграло «Спартаку» из-за утраты контроля
23 декабря 2024, 20:13

Фото: iStock/JohnAlexandr

Минское «Динамо» на протяжении всего матча со «Спартаком» владело инициативой, но под конец игры утратило контроль, когда красно-белые, наоборот, собрались. Об этом заявил хоккеист белорусского клуба Егор Бориков, добавив, что поражение в матче омрачило его первый забитый гол.
«Красно-белые — молодцы: бились до конца. Безусловно, было желание доказать, что и мы не лыком шиты. «Динамо» тоже обладает богатой историей и на каждую встречу выходит с максимальным настроем. Вообще не смотрим, кто по ту сторону площадки: «Спартак», «Ак Барс» или СКА», — поделился спортсмен в интервью RT.
В то же время игру «Спартака» оценил и бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что красно-белые хорошо «укрепились этим летом», а сейчас голодны до результата и потому у них многое получается.
«Где-то команда взлетает. Я ожидал, что спартаковцы будут идти в самом верху турнирной таблицы», — сказал он.
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