Каширянки завоевали награды турнира по стрельбе из пневматической винтовки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Две представительницы городского округа Каширы заняли призовые места на открытом турнире по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвящённом Дню Героев Отечества, соревнования проводились в Климовске округа Подольск, сообщает пресс-служба администрации Каширы.
«В команде Каширы выступали десять человек. Стрельба велась с дистанции десять метров из положения сидя (стоя) по спортивным мишеням. По итогам турнира каширянка Полина Шурмина заняла второе место в категории «девочки 2011-2013 годов рождения», а Елизавета Сас — третье место в категории «женщины 2007 года рождения и старше», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Кроме того, ещё одна представительница Каширы — Ольга Медведева — заняла почётное четвёртое место в возрастной группе «девушки 2008-2010 годов рождения».
Победителям вручили медали, кубки и грамоты.
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