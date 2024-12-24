Велосипедистка Ушакова из Подмосковья взяла медаль международных соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из Московской области Александра Ушакова выиграла серебряную медаль на финальном этапе «Ипподром» международной серия ФВСР по велокроссу 2024–2025 годов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Александра Ушакова поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в дисциплине «велокросс». Золотую медаль в этом заезде завоевала представительница Чувашии, а бронзу — спортсменка из Удмуртии», — говорится в сообщении.В министерстве также напомнили, что это уже третья серебряная медаль Александры Ушаковой на этом турнире — первые две она завоевала на втором и третьем этапах.
Этап «Ипподром» международной серии ФВСР по велокроссу 2024–2025 годов проводился в столице Адыгеи Майкопе 21-22 декабря.
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