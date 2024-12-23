WBC отстранила боксеров Усика и Фьюри по медицинским показателям

Фото: iStock/ Kalawin
Руководство Всемирного боксерского совета (WBC) решило отстранить от поединков украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри после реванша, передал Bloody Elbow.
Дисквалификация продлиться 36 дней. Чтобы не допустить медицинских осложнений у украинца и британца, руководство Всемирного боксерского совета приняло такое решение.
В ночь с 21 на 22 декабря Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри в 12-раундовом поединке. Украинский спортсмен защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).
Первый бой Усика и Фьюри был 19 мая и также закончился победой украинца. Для британского спортсмена то поражение стало первым на профессиональном ринге за 35 боев. Украинец на данный момент остается непобежденным.
Читайте также:
Стало известно, чем может закончиться бой Усика и Фьюри
В погранслужбе Польши объяснили, зачем на Усика надели наручники
Украинский боксер Усик оказался в центре скандала: подробности задержания в Польше, реакция Зеленского
В ночь с 21 на 22 декабря Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри в 12-раундовом поединке. Украинский спортсмен защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).
Первый бой Усика и Фьюри был 19 мая и также закончился победой украинца. Для британского спортсмена то поражение стало первым на профессиональном ринге за 35 боев. Украинец на данный момент остается непобежденным.
Читайте также:
Стало известно, чем может закончиться бой Усика и Фьюри
В погранслужбе Польши объяснили, зачем на Усика надели наручники
Украинский боксер Усик оказался в центре скандала: подробности задержания в Польше, реакция Зеленского
Ольга Енгалычева