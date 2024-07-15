Колосков назвал справедливым результат Евро-2024

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что победа сборной Испании в финале чемпионата Европы-2024 вполне залужена.
«Результат справедлив, потому что Испания относилась к числу тех трёх команд, которые были главными претендентами — это Франция, Германия, Испания. Так получилось, что именно Испанцы выбили и французов, и немцев из турнирной сетки, и заслуженно стали чемпионами. Было очевидно, что Испания — один из претендентов, и они подтвердили свой класс и уровень», — заявил в беседе с Metaratings.ru Колосков.
При этом он подчеркнул, что игра Англии также вызывает уважение, поскольку это результат мастерства игроков и тактики тренера, а не обычного везения.
Ранее сборная Испании одержала победу над командой Великобритании в финальном матче чемпионата Европы по футболу (Евро-2024) в Германии.
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