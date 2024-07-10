Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала лучшую команду на Евро-2024

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что лучшей командой на чемпионат Европы является сборная Испании.
«Мне очень понравилась Испания. Они не отчаивались. Даже когда Франция забила им, испанцы побежали и отыгрались довольно быстро. В Испании очень скоростные игроки, очень умный футбол, очаровательный дриблинг — это лучшая команда на Евро-2024», — прокомментировала в беседе с Metaratings.ru Смородская.
Специалист отметила, что хотела бы, чтобы вместо англичан с нидерландцами сыграли именно испанцы.
В то же время она назвала вылет Франции из чемпионата вполне закономерным.
Ранее сборная Испании одержала победу над командой Франции, став первым финалистом чемпионата Европы по футболу.
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