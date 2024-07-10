Испания стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу

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Сборная Испании одержала победу над командой Франции, став первым финалистом чемпионата Европы по футболу.
Отмечается, что встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 2:1. В испанской команде отличились Ламин Ямаль (21-я минута) и Дани Ольмо (25-я минута). У французов отличился Рандаль Коло-Муани (9-я минута).
Сборная Испании в пятый раз попадает в финал чемпионата Европы. До этого она трижды становилась победителем турнира (1964, 2008 и 2012), а в 1984 году проиграла команде Франции со счётом 0:2.
Наибольшее число финалов на чемпионатах Европы набрала сборная Германии, она шесть раз доходила до завершающего матча. Последний раз до финала они доходили в 2008 году.
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Сборная Испании в пятый раз попадает в финал чемпионата Европы. До этого она трижды становилась победителем турнира (1964, 2008 и 2012), а в 1984 году проиграла команде Франции со счётом 0:2.
Наибольшее число финалов на чемпионатах Европы набрала сборная Германии, она шесть раз доходила до завершающего матча. Последний раз до финала они доходили в 2008 году.
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Анастасия Чинкова