Колосков раскрыл, с кем необходимо сыграть сборной России

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что сборной России необходимо играть с командами из Южной Америки.
«Главный тренер считает, что такие матчи нужны. Не только с Вьетнамом и Таиландом. Но в целом, любые игры. При этом сегодня у нас нет никакого выбора. Мы играем не с теми, с кем мы хотим играть, а с теми командами, федерации которых хотят с нами играть. Поэтому и в соперниках у нас средняя Азия, юго-восточная Азия, с Сербией была одна игра, с командой из Африки одна игра. Я думаю, что дальше можем поехать и в Южную Америку», – высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Колосков.Ранее бывший тренер сборной России Александр Тарханов прокомментировал победу россиян над сборной Вьетнама в товарищеском матче. Он отметил, что в этом товарищеском матче много сил затрачено всё же не было.
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