Новиков заявил о пользе для сборной РФ матчей против Вьетнама и Таиланда

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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что матчи против Вьетнама и Таиланда пойдут на пользу российской сборной.
«Мы живем в такое время, когда в футбол научились играть даже сборные, которые всегда считались аутсайдерами. У этих команд уже есть опыт, поэтому некоторая опасность от них наверняка будет. Нужны ли такие матчи? Да, ведь у нас команда должна быть не просто на словах, но и на практике. Такие игры должны пойти на пользу», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.
Он добавил, что хотя о командах этих стран известно немного, на их игру будет интересно посмотреть.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что проблема «Динамо» заключается в обороне.
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