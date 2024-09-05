Тарханов объяснил победу сборной России в матче с Вьетнамом

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Бывший тренер сборной России Александр Тарханов прокомментировал победу россиян над сборной Вьетнама в товарищеском матче.
Он отметил, что в этом товарищеском матче много сил затрачено всё же не было.
Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что матчи против Вьетнама и Таиланда пойдут на пользу российской сборной.
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«Моменты были, и два гола забили хорошие. В эпизоде с первым голом Мусаев сделал хорошую передачу, а Кузяев откликнулся. Третий гол тоже хорошо разыграли. Был момент, когда в пустые ворота не забили. Вьетнам неплохо выходил из обороны в атаку, контролировал мяч на своей половине поля», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Тарханов.
Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что матчи против Вьетнама и Таиланда пойдут на пользу российской сборной.
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Мелисса Тимофеева