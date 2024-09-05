Тарханов объяснил победу сборной России в матче с Вьетнамом

14 сентября в Коломне в седьмой раз состоится ежегодный благотворительный забег «Пульс добра». В нём примут участие дети-сироты, дети без попечения родителей и дети с особыми потребностями. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Исток», который выступает организатором мероприятия при поддержке подмосковного Минспорта и администрации Коломенского городского округа.