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Команда энергетиков из Московской области приняла участие в турнире «Кубок Русского света»

Фото: Министерство энергетики Московской области

Фото: Министерство энергетики Московской области

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Волейбольная сборная «Мособлэнерго» заняла третье место на турнире «Кубок Русского Света». Соревнования между командами электротехнических компаний состоялись 26 октября 2024 года в мультиспортивном комплексе «Капитолий», сообщает Министерство энергетики Московской области.
В матче за третье место команда «Мособлэнерго» победила команду «Энергия» со счётом 2:0.

«Мы гордимся результатами нашей команды и благодарим организаторов за великолепную возможность проявить себя. Этот турнир не только позволил всем участникам насладиться волейболом в дружеской атмосфере, но и укрепил взаимоотношения между компаниями-партнерами», — подчеркнул капитан команды «Мособлэнерго» Андрей Тизяев.


Турнир, организованный компанией «Русский свет», проводится ежегодно на протяжении пяти лет. В этом году в соревнованиях приняли участие 13 команд. Работники аппарата управления и Истринского производственного отделения Красногорского филиала «Мособлэнерго» представляли компанию на турнире.

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Серпухов примет женский чемпионат России по боксу с рекордным числом участниц
30 октября 2024, 10:00

В городском округе Серпухов 2-9 ноября пройдёт чемпионат России по боксу среди женщин. В этом году турнир состоится в 25-й раз, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
По числу участников юбилейный чемпионат претендует на исторический рекорд: заявки подали 185 спортсменок из 50 регионов. Призовой фонд чемпионата – 24 млн рублей.
«Серпухов уже второй раз принимает престижный боксёрский турнир. 20 лет назад в Подмосковье проходили состязания сильнейших спортсменок страны. Тогда чемпионками стали Елена Сабитова, Софья Очигава, Елена Карпачёва, Юлия Немцова, Ирина Синецкая, Ольга Славинская, Наталья Рагозина и Мария Яворская, стоявшие у истоков женского бокса в России», – отметили в ведомстве.
Место проведения турнира – городской округ Серпухов, посёлок Большевик, Клубная улица, 1, Дворец спорта «Надежда».

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#московская область
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Синхронисты из Московской области завоевали 29 наград на турнире «Южные Звёзды»
30 октября 2024, 09:16

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области завоевали 8 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Южные звёзды», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили среди четырёх возрастных категорий: мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки. Представители Московской области успешно выступили во всех возрастных категориях.

В возрастной категории мальчиков и девочек до 10 лет спортсмены завоевали три золотые медали.

В возрастной категории мальчиков и девочек до 13 лет участники завоевали две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. В возрастной категории юношей и девушек до 16 лет спортсмены из Московской области завоевали одно золото, два серебра и три бронзы.

Во взрослой категории спортсмены из Московской области завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали. Кроме того, в дисциплине «Группа Трофи» представители Подмосковья заняли первое и третье места.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из России и Азербайджана. За Московскую область выступали синхронисты из Электростали, Реутова, Рузы, Можайска и Королёва.

Турнир проходил в городе Кисловодск с 21 по 28 октября в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#подмосковье
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ХК «Торпедо» уступил победу ЦСКА со счётом 1:3
29 октября 2024, 22:20

Фото: iStock/ gorodenkoff

В выездном матче КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» со счетом 3:1.
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги команда ЦСКА на выезде обыграла клуб «Торпедо», успешно забив в ворота три шайбы.

За хоккейный клуб ЦСКА забили Соркин, Афанасьев, Дроздов. За нижегородскую команду «Торпедо» забил Виноградов.

Немного ранее команды встречались на одном очном матче. Нижегородцы выиграли в овертайме, а ЦСКА выиграл третий матч подряд и набрал очки в восьми матчах при четырёх победах. Нижегородцы проиграли третий матч кряду.

После последней игры у ЦСКА после этой игры стало 27 очков, и теперь команда занимает четвёртое место в Западной конференции. У «Торпедо» осталось 23 балла и седьмая строчка.

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Каширская команда стала призёром регионального семейного фестиваля
29 октября 2024, 22:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Команда школы-интерната городского округа Кашира заняла третье место на региональном спортивном фестивале «Семейная команда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«15 семейных команд из Каширы, Егорьевска, Воскресенска, Коломны, Луховиц и Электростали соревновались в шести дисциплина. Это классики, вышибалы, метание мяча в цель, скакалки, эстафеты и городки. Каширу представляли команды Барабановской школы, школы №10 и школы-интерната. По итогам состязаний команда школы-интерната стала бронзовым призёром», – говорится в сообщении.
Фестиваль прошёл в Егорьевске в рамках Всероссийского проекта «Вызов Первых». Он был организован с целью укрепления здоровья, вовлечения детей и членов их семей в занятия физкультурой и спортом, повышения значимости традиционных семейных ценностей.

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#московская область
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В Королёве начал работу музей истории хоккея с мячом
29 октября 2024, 21:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На территории стадиона «Вымпел» в Королёве принял первых посетителей музей истории хоккея с мячом. Как сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области, открытие музея было приурочено к столетию развития хоккея с мячом в городе.
«В выставочной коллекции – более 1 тыс. экспонатов. Это спортивный инвентарь хоккеистов, исторические фотографии, вырезки из газет, вымпелы, кубки, награды игроков и многое другое», – отметили в ведомстве.
Первая в городе команда по хоккею с мячом была создана в 1924 году при Болшевской трудовой коммуне. Воспитанники коммуны стали серебряными призёрами чемпионата СССР 1936 года, уступив лишь московскому «Динамо».

В 1938 году появилась городская команда по хоккею с мячом. В 1961 году она стала называться «Вымпел», как и построенный в том же году самый крупный в городе стадион. Команда собирала на свои матчи полные трибуны и была визитной карточкой города. Становилась чемпионом РСФСР и других турниров.
Сегодня юных спортсменов готовит отделение спортивной школы олимпийского резерва «Королёв». Там занимаются более ста ребят от 7 до 16 лет.

Побывать в новом музее могут все желающие. Он расположен по адресу: Королёв, Октябрьский бульвар, 10. Музей доступен для посетителей любого возраста.

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Шалимов охарактеризовал матч «Зенит» - «Локомотив» как очень боевой
29 октября 2024, 19:52

Фото: iStock/Rost-9D

Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что матч «Зенита» и «Локомотива», завершившийся ничьей со счётом 1:1, получился очень боевым.
«В целом игра очень боевая, характерная, «Локо» показал себя просто великолепно. Отмечу и момент, когда очень грамотно сыграл Ненахов — не пытался побороться за верховой мяч с Нино, не стал его сносить, а просто грамотно выпрыгнул и сыграл в корпус — пять баллов!» — отметил в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков также высказывал мнение о матче «Зенита» и «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ, отметив, что игра хоть и была интересной, однако спортсменами были допущены ошибки и нарушения.

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Гаджиев заявил об отсутствии у игроков махачкалинского «Динамо» вредных привычек
29 октября 2024, 19:44

Фото: iStock/FOTOKITA

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что у игроков клуба нет вредных привычек.
Так он прокомментировал слова учредителя костромского «Спартака» Дмитрия Хотимского о том, что в команде стремятся призвать спортсменов не употреблять снюс.

«Если посмотреть на длинной дистанции, то в любых командах можно найти отдельных игроков с вредными привычками. Если вредные для здоровья вещества существуют, то они будут в той или иной мере применяться в клубах отдельными футболистами. В этих случаях применяются штрафные санкции. У игроков махачкалинского «Динамо» нет вредных привыче. Или я их не знаю», – заявил в беседе с «РБ Спорт» Гаджиев.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович высказался о работе под руководством Марко Николича, отметив, что тренер является великолепным профессионалом.

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#клуб
#футбол
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Карпухин: Поражение от «Автомобилиста» дало нам пищу для размышлений
29 октября 2024, 19:09

Фото: iStock/LeArchitecto

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (4:5) в матче КХЛ, отметив, что это поражение заставило команду задуматься.
Он отметил, что сама игра была довольно зрелищной для болельщиков.

«Неудачное начало. Пропустили сразу две шайбы, потом отыграли одну, вторую. Были такие качели – сначала соперник вел, потом мы вели, потом опять соперник. Думаю, это была зрелищная игра для болельщиков. Но нам она дала много пищи для размышлений», — отметил в беседе с Metaratings.ru Карпухин.

Спортсмен также объяснил две пропущенные шайбы в начале игры потерей концентрации.

Ранее Илья Карпухин называл отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.

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В Балашихе в День в народного единства проведут Кубок по русскому шапочному бою
29 октября 2024, 18:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Балашихе 4 ноября, в День народного единства, состоится командный Кубок по русскому шапочному бою среди сборных городских округов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Турнир пройдёт в ледовом дворце им. Юрия Ляпкина. В нём примут участие команды юношей и девушек в возрасте от 13 до 14 лет. Вход для зрителей будет свободным. Торжественная часть начнётся в 13:00», – говорится в сообщении.
Соревнования состоятся по адресу: Балашиха, улица Парковая, дом 2, ледовый дворец Арена Балашиха им. Юрия Ляпкина. Они проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#день народного единства
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