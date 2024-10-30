Команда энергетиков из Московской области приняла участие в турнире «Кубок Русского света»

Фото: Министерство энергетики Московской области
Волейбольная сборная «Мособлэнерго» заняла третье место на турнире «Кубок Русского Света». Соревнования между командами электротехнических компаний состоялись 26 октября 2024 года в мультиспортивном комплексе «Капитолий», сообщает Министерство энергетики Московской области.
В матче за третье место команда «Мособлэнерго» победила команду «Энергия» со счётом 2:0.
Турнир, организованный компанией «Русский свет», проводится ежегодно на протяжении пяти лет. В этом году в соревнованиях приняли участие 13 команд. Работники аппарата управления и Истринского производственного отделения Красногорского филиала «Мособлэнерго» представляли компанию на турнире.
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«Мы гордимся результатами нашей команды и благодарим организаторов за великолепную возможность проявить себя. Этот турнир не только позволил всем участникам насладиться волейболом в дружеской атмосфере, но и укрепил взаимоотношения между компаниями-партнерами», — подчеркнул капитан команды «Мособлэнерго» Андрей Тизяев.
Турнир, организованный компанией «Русский свет», проводится ежегодно на протяжении пяти лет. В этом году в соревнованиях приняли участие 13 команд. Работники аппарата управления и Истринского производственного отделения Красногорского филиала «Мособлэнерго» представляли компанию на турнире.
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Дайана Хусинова