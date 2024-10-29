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Каширская команда стала призёром регионального семейного фестиваля

29 октября 2024, 22:17
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

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Команда школы-интерната городского округа Кашира заняла третье место на региональном спортивном фестивале «Семейная команда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.


«15 семейных команд из Каширы, Егорьевска, Воскресенска, Коломны, Луховиц и Электростали соревновались в шести дисциплина. Это классики, вышибалы, метание мяча в цель, скакалки, эстафеты и городки. Каширу представляли команды Барабановской школы, школы №10 и школы-интерната. По итогам состязаний команда школы-интерната стала бронзовым призёром», – говорится в сообщении.
Фестиваль прошёл в Егорьевске в рамках Всероссийского проекта «Вызов Первых». Он был организован с целью укрепления здоровья, вовлечения детей и членов их семей в занятия физкультурой и спортом, повышения значимости традиционных семейных ценностей.

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#московская область
#кашира
ХК «Торпедо» уступил победу ЦСКА со счётом 1:3
29 октября 2024, 22:20

Фото: iStock/ gorodenkoff

В выездном матче КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» со счетом 3:1.
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги команда ЦСКА на выезде обыграла клуб «Торпедо», успешно забив в ворота три шайбы.

За хоккейный клуб ЦСКА забили Соркин, Афанасьев, Дроздов. За нижегородскую команду «Торпедо» забил Виноградов.

Немного ранее команды встречались на одном очном матче. Нижегородцы выиграли в овертайме, а ЦСКА выиграл третий матч подряд и набрал очки в восьми матчах при четырёх победах. Нижегородцы проиграли третий матч кряду.

После последней игры у ЦСКА после этой игры стало 27 очков, и теперь команда занимает четвёртое место в Западной конференции. У «Торпедо» осталось 23 балла и седьмая строчка.

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В Королёве начал работу музей истории хоккея с мячом
29 октября 2024, 21:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На территории стадиона «Вымпел» в Королёве принял первых посетителей музей истории хоккея с мячом. Как сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области, открытие музея было приурочено к столетию развития хоккея с мячом в городе.
«В выставочной коллекции – более 1 тыс. экспонатов. Это спортивный инвентарь хоккеистов, исторические фотографии, вырезки из газет, вымпелы, кубки, награды игроков и многое другое», – отметили в ведомстве.
Первая в городе команда по хоккею с мячом была создана в 1924 году при Болшевской трудовой коммуне. Воспитанники коммуны стали серебряными призёрами чемпионата СССР 1936 года, уступив лишь московскому «Динамо».

В 1938 году появилась городская команда по хоккею с мячом. В 1961 году она стала называться «Вымпел», как и построенный в том же году самый крупный в городе стадион. Команда собирала на свои матчи полные трибуны и была визитной карточкой города. Становилась чемпионом РСФСР и других турниров.
Сегодня юных спортсменов готовит отделение спортивной школы олимпийского резерва «Королёв». Там занимаются более ста ребят от 7 до 16 лет.

Побывать в новом музее могут все желающие. Он расположен по адресу: Королёв, Октябрьский бульвар, 10. Музей доступен для посетителей любого возраста.

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Шалимов охарактеризовал матч «Зенит» - «Локомотив» как очень боевой
29 октября 2024, 19:52

Фото: iStock/Rost-9D

Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что матч «Зенита» и «Локомотива», завершившийся ничьей со счётом 1:1, получился очень боевым.
«В целом игра очень боевая, характерная, «Локо» показал себя просто великолепно. Отмечу и момент, когда очень грамотно сыграл Ненахов — не пытался побороться за верховой мяч с Нино, не стал его сносить, а просто грамотно выпрыгнул и сыграл в корпус — пять баллов!» — отметил в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков также высказывал мнение о матче «Зенита» и «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ, отметив, что игра хоть и была интересной, однако спортсменами были допущены ошибки и нарушения.

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Гаджиев заявил об отсутствии у игроков махачкалинского «Динамо» вредных привычек
29 октября 2024, 19:44

Фото: iStock/FOTOKITA

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что у игроков клуба нет вредных привычек.
Так он прокомментировал слова учредителя костромского «Спартака» Дмитрия Хотимского о том, что в команде стремятся призвать спортсменов не употреблять снюс.

«Если посмотреть на длинной дистанции, то в любых командах можно найти отдельных игроков с вредными привычками. Если вредные для здоровья вещества существуют, то они будут в той или иной мере применяться в клубах отдельными футболистами. В этих случаях применяются штрафные санкции. У игроков махачкалинского «Динамо» нет вредных привыче. Или я их не знаю», – заявил в беседе с «РБ Спорт» Гаджиев.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович высказался о работе под руководством Марко Николича, отметив, что тренер является великолепным профессионалом.

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#клуб
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Карпухин: Поражение от «Автомобилиста» дало нам пищу для размышлений
29 октября 2024, 19:09

Фото: iStock/LeArchitecto

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (4:5) в матче КХЛ, отметив, что это поражение заставило команду задуматься.
Он отметил, что сама игра была довольно зрелищной для болельщиков.

«Неудачное начало. Пропустили сразу две шайбы, потом отыграли одну, вторую. Были такие качели – сначала соперник вел, потом мы вели, потом опять соперник. Думаю, это была зрелищная игра для болельщиков. Но нам она дала много пищи для размышлений», — отметил в беседе с Metaratings.ru Карпухин.

Спортсмен также объяснил две пропущенные шайбы в начале игры потерей концентрации.

Ранее Илья Карпухин называл отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.

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В Балашихе в День в народного единства проведут Кубок по русскому шапочному бою
29 октября 2024, 18:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Балашихе 4 ноября, в День народного единства, состоится командный Кубок по русскому шапочному бою среди сборных городских округов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Турнир пройдёт в ледовом дворце им. Юрия Ляпкина. В нём примут участие команды юношей и девушек в возрасте от 13 до 14 лет. Вход для зрителей будет свободным. Торжественная часть начнётся в 13:00», – говорится в сообщении.
Соревнования состоятся по адресу: Балашиха, улица Парковая, дом 2, ледовый дворец Арена Балашиха им. Юрия Ляпкина. Они проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
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Названа тройка лидеров рейтинга «Суперлиги Подмосковья» по числу участников
29 октября 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Реутов стал лидером в рейтинге вовлечённости городских округов проекта «Суперлига Подмосковья». Вторую позицию занял Можайский городской округ, третью – Дмитровский, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Рейтинг ведётся с апреля 2022 года. Данные обновляются ежемесячно. При его формировании учитывается число активных жителей, которые регулярно участвуют в мероприятиях «Суперлиги» и вносят свой вклад в цель проекта – совместное преодоление 20 млн км. Вовлечённость рассчитывается как отношение числа участников проекта из городского округа к количеству его жителей», – пояснили в ведомстве.
В рамках «Суперлиги Подмосковья» в летнем сезоне состоялось более 20 мероприятий - забегов, велозаезов, заплывов на открытой воде. Участники спортивного проекта в ходе тренировок совместно преодолели более 15 432 000 км.
«Суперлига Подмосковья» была создана на базе легкоатлетического проекта Беговая лига Подмосковья», который реализуется с весны 2022 года. Помимо уже традиционных дисциплин – бега и ходьбы – с 1 декабря того же участникам стали доступны тренировки на лыжах и плавание, с 1 апреля 2023-го – велоспорт, а с августа 2024-го – роллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и ведут в общий зачёт преодоленных километров.
В рамках проекта «Суперлига Подмосковья» проходят забеги по историческим местам Подмосковья, велозаезды Gran Fondo, заплывы SwimCup.

Узнать о проекте и стать его участником можно на сайте, а следить за новостями – в одноимённом сообществе в соцсети «VK».

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#суперлига подмосковья
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Велогонщики из Московской области завоевали две медали Кубка России
29 октября 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Подмосковья завоевали золотую и бронзовую медали на Кубке России по велоспорту на треке. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В дисциплине «гонка по очкам» у женщин победила Наталья Абасова. На второй и третьей позициях финишировали москвички. Всего на старт вышли 15 сильнейших спортсменок. Ранее Абасова стала серебряным призёром чемпионата России по велоспорту не треке в дисциплине индивидуальной гонке преследования 2 км», – отметили в ведомстве.
Среди мужчин в дисциплине «скретч» бронзу взял Степан Курьянов. Победителем и серебряным призёром стали столичные спортсмены. За награды в этой дисциплине боролись 20 велогонщиков.

Чемпионат, Кубок, первенство и всероссийские соревнования по велоспорту на треке прошли в Москве на олимпийском велодроме «Крылатское».
Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#москва
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Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»
29 октября 2024, 08:54

Фото: istockphoto/FotografieLink

Полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри стал обладателем приза «Золотой мяч» по итогам сезона 2023/2024. Этот приз вручается лучшему футболисту мира французским журналом France Football.
В этом году «Золотой мяч» впервые вручался совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония награждения прошла в парижском театре «Шатле». Награду Родри получил из рук обладателя «Золотого мяча» 1995 года и бывшего президента Либерии Джорджа Веа.

Родри 28 лет. В минувшем сезоне в составе «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии и Суперкубок УЕФА. Годом ранее в составе клуба испанец стал победителем Лиги чемпионов, забив решающий гол в финале. Со сборной Испании Родри выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира.

В голосовании за звание лучшего игрока сезона в мире испанский полузащитник несколько неожиданно обошёл нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса. Многие прочили «Золотой мяч» именно бразильцу. Третье место в списке лучших игроков занял ещё один игрок «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.

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