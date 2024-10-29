Каширская команда стала призёром регионального семейного фестиваля

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Команда школы-интерната городского округа Кашира заняла третье место на региональном спортивном фестивале «Семейная команда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«15 семейных команд из Каширы, Егорьевска, Воскресенска, Коломны, Луховиц и Электростали соревновались в шести дисциплина. Это классики, вышибалы, метание мяча в цель, скакалки, эстафеты и городки. Каширу представляли команды Барабановской школы, школы №10 и школы-интерната. По итогам состязаний команда школы-интерната стала бронзовым призёром», – говорится в сообщении.Фестиваль прошёл в Егорьевске в рамках Всероссийского проекта «Вызов Первых». Он был организован с целью укрепления здоровья, вовлечения детей и членов их семей в занятия физкультурой и спортом, повышения значимости традиционных семейных ценностей.
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